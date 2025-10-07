Kristalina Georgieva y Luis Caputo se reunieron en Washington: el FMI respaldó las reformas del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este lunes en sus redes sociales la conversación que mantuvo en Washington con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de su gira oficial por Estados Unidos.

“Excelente encuentro, realmente, muchísimas gracias Kristalina”, escribió el funcionario en inglés, acompañando su mensaje con una imagen junto a la directora del organismo internacional.

La respuesta no tardó en llegar. Desde su cuenta oficial en X (ex Twitter), Georgieva compartió la misma foto y afirmó: “Tuve una excelente conversación con Luis Caputo sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma”.

El FMI ratificó su colaboración con el Gobierno argentino

En su publicación, Georgieva destacó que el Fondo “trabaja en estrecha colaboración con la Argentina, el Tesoro de Estados Unidos y otros socios internacionales para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”.

El mensaje fue interpretado en los mercados como una nueva señal de respaldo del FMI a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, en un contexto donde el Ejecutivo busca consolidar un nuevo esquema de asistencia financiera.

El rol de Estados Unidos y los Derechos Especiales de Giro

Días antes del encuentro con Caputo, la titular del FMI había mantenido una conversación con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en la que dialogaron sobre la posibilidad de utilizar Derechos Especiales de Giro (DEG) como parte del apoyo financiero a la Argentina.

En ese sentido, Georgieva había anticipado que Washington “evalúa distintas alternativas para acompañar el proceso de estabilización” del país sudamericano.

Caputo viajó acompañado por su equipo económico

El ministro se encuentra en Estados Unidos junto a una comitiva integrada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Según trascendió, los funcionarios buscan ultimar los detalles del nuevo acuerdo con el Tesoro estadounidense, que podría incluir una asistencia adicional a la prevista en el programa vigente con el FMI.

Este lunes por la mañana, Caputo también se reunió con Bessent, quien publicó en sus redes: “Continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina”.

Un respaldo clave en plena negociación

El apoyo público de Georgieva llega en un momento estratégico para el Gobierno, que busca reforzar la confianza de los mercados internacionales y asegurar nuevas líneas de financiamiento.

Con el respaldo explícito del FMI y señales positivas desde Washington, la administración de Milei apuesta a consolidar su programa económico y avanzar en la próxima revisión técnica del organismo.