Machado rompió el silencio: “El error de Espert fue negarme”
Fred Machado rompe el silencio desde Viedma: admite haber financiado gastos de José Luis Espert, le alquiló un avión y acusa que lo negó. Todo lo que dijo.Política07 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
Desde su prisión domiciliaria en una finca de Viedma, Río Negro, Fred Machado concedió una entrevista en la que admitió por primera vez que contrató al diputado libertario José Luis Espert “por lástima”. Dijo que lo financió, le alquiló un avión y sostuvo que el principal error de Espert fue haberlo repudiado públicamente al estallar el escándalo.
Machado sostuvo que entre 2019 y 2020 giró más de US$ 200.000 para respaldar al entonces candidato. “Él me dijo que quería moverse, presentaba su libro, quería hacerse conocer; le financie los gastos que necesitaba”, relató. Además, reveló que Espert voló al menos dos veces en su avión, incluso realizó viajes hacia Viedma y Catamarca.
Sobre un reclamo que habría hecho Espert en su momento, Machado dijo: “Le pregunté: ‘¿No me podés hacer un aporte monetario, que estamos en bolas?’. No me pidió un monto específico; necesitaba ayuda para movilizarse”.
También desmintió versiones extremas: negó que el aporte hubiera alcanzado cifras de millones, aunque admitió que fue en cuotas y que el total “no lo recuerda con exactitud”.
Antecedentes de Machado y su perfil judicial
El nombre de Fred Machado saltó a la escena mediática cuando se lo vinculó con una estructura de tráfico de cocaína, lavado de dinero y fraude. Está detenido desde 2021, bajo prisión domiciliaria en una finca en Viedma.
En Estados Unidos enfrenta acusaciones por liderar un esquema internacional de narcotráfico que operaba mediante aeronaves, compras fraudulentas de aviones y rutas complejas de traslado de drogas.
En Argentina, su situación judicial se halla en un limbo: espera definición sobre su extradición y cumple condiciones de domiciliaria con tobillera electrónica.
Cómo responderá Espert y el impacto político
Tras la entrevista de Machado, José Luis Espert enfrenta una fuerte presión política. Ya que viene siendo cuestionado por supuestos aportes de campaña vinculados al empresario detenido.
El economista presentó su renuncia a la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, y también dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, luego de que se multiplicaran los pedidos de remoción por “inhabilidad moral”.
En su defensa, Espert reconoció el vínculo con Machado pero aseguró que el aporte era parte de tareas de consultoría, no una contribución política directa.
Los vuelos, la camioneta y la logística oculta
Machado detalló que el avión que usó Espert no era exclusivamente para campaña, sino para eventos como presentaciones de libros. Aseguró que el diputado viajó al menos en dos ocasiones en su jet, y que también se benefició de otra aeronave que él proporcionó temporalmente.
Otro punto sensible es la camioneta Jeep Grand Cherokee que Espert utilizó en 2019 para traslados de campaña. Machado afirmó que ese vehículo pertenecía a un primo suyo y rechazó que hubiera sido objeto de un atentado: dijo que recibió dos piedrazos mientras pasaba por la Villa 31, no impactos de bala ni ataque planificado.
Estas revelaciones alimentan el eje narrativo clave: aportes no declarados, logística encubierta y decisiones políticas tomadas con fondos cuestionables.
