El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, mantuvo una reunión de trabajo con la fiscal Julia María Sebastián y el jefe departamental de Policía, comisario Pedro Poveda, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas ante la creciente preocupación por las pruebas ilegales de velocidad conocidas como picadas.

Durante el encuentro, Pisano manifestó su preocupación frente a los reiterados reclamos de los vecinos por estas conductas que atentan contra la seguridad vial y ponen en riesgo la vida de quienes participan y de terceros.

Uno de los puntos más señalados por la comunidad fue la zona de calle Cacique Coliqueo, desde el Barrio Cooperativa hasta el Parque Industrial, donde se habrían registrado estas maniobras peligrosas.

Acciones conjuntas entre el Municipio, la Policía y la Justicia

En ese marco, se acordó iniciar una investigación penal a partir del material disponible en las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, con la intervención de la D.D.I. Bolívar, para identificar a los responsables de estas actividades ilegales.

Además, las autoridades coincidieron en la necesidad de un abordaje integral de la problemática desde el área de seguridad. Se resolvió reforzar la presencia policial en los sectores identificados, labrar actas de infracción y, en caso necesario, secuestrar las motocicletas implicadas.

También se trabajará de forma articulada con el Juzgado de Faltas, con la posibilidad de solicitar allanamientos cuando se detecten infracciones como el uso de caños de escape libres.

De esta manera, el intendente reafirmó el compromiso de su gestión con la seguridad vial y la prevención, impulsando el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Estado y la Justicia para resguardar la integridad de los vecinos.

Campaña de prevención del cáncer de mama

En otro orden, la Secretaría de Salud del Municipio llevará adelante la Campaña de Prevención del Cáncer de Mama del 13 al 29 de octubre, ofreciendo mamografías gratuitas para mujeres a partir de los 40 años.

La iniciativa, que se desarrolla bajo el lema “El control anual puede salvar vidas”, busca promover la detección temprana y reforzar la importancia de los controles médicos anuales.

La secretaria de Salud, Cecilia Luna, junto a la jefa del Servicio de Ginecología, Dra. Daniela Angeli, brindaron detalles sobre la campaña e invitaron a todas las vecinas a participar. “Esta campaña tiene como objetivo permitir la mayor accesibilidad posible a los estudios de detección temprana, la herramienta más poderosa para salvar vidas”, destacó Luna.

Las interesadas podrán solicitar turno en los siguientes centros de salud municipales:

Bolívar: martes a viernes de 8 a 12 hs – Tel. 2314-482495

Pirovano: lunes a viernes de 8 a 16 hs – Tel. 2314-482370

Urdampilleta: lunes a viernes de 8 a 15 hs – Tel. 2314-482460

Hale: lunes a viernes de 8 a 12 hs – Tel. 2314-483466

Por su parte, la Dra. Angeli subrayó: “En Argentina estamos teniendo 22 mil casos de detección anual, con una mortalidad de 6 mil al año. Lo más llamativo en los últimos cinco años es que disminuyó la edad: rara vez lo veíamos por debajo de los 40 años y hoy se ve a partir de los 28, incluso en Bolívar. En gente joven es mucho más invasivo, por eso hacemos hincapié cada vez más en los estudios”.