En medio de la tensión cambiaria, la inflación porteña subió
La inflación de CABA subió al 2,2% en septiembre y anticipa que el IPC Nacional también supere el 2%. Los precios de alimentos y transporte lideraron las subas.Economía07 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se aceleró al 2,2% en septiembre, en un contexto de mayor presión cambiaria y financiera. El dato implica una suba de más de medio punto respecto al 1,6% registrado en agosto, según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IPCBA).
El repunte porteño reafirma las expectativas de que el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC), que el INDEC publicará el martes próximo, también supere el 2% mensual por primera vez en cinco meses.
Bienes suben más que los servicios
En detalle, los bienes aumentaron 2,3% y los servicios 2,1%, marcando la primera vez en 2025 que los bienes se encarecen más que los servicios. Este dato es relevante porque, en la medición nacional del INDEC, los bienes tienen una mayor ponderación dentro de la canasta, lo que podría empujar al alza la inflación general del país.
De acuerdo con el IPCBA, la inflación porteña acumula 22,7% en los primeros nueve meses del año y 35% interanual.
Qué categorías subieron más
Todas las divisiones del índice se aceleraron en septiembre.
Los precios estacionales avanzaron 2,6%, impulsados por aumentos en pasajes aéreos y verduras. Los regulados subieron 2,1%, traccionados por prepagas, colegios privados y combustibles.
Por su parte, la categoría “Resto IPCBA” —una aproximación a la inflación núcleo— aumentó 2,2%.
Entre los rubros más afectados se destacan:
- Transporte (3,5%), por subas en combustibles, pasajes aéreos y autos.
- Recreación y cultura (3,1%), con fuertes alzas en actividades de esparcimiento.
- Cuidado personal y protección social (2,8%).
- Seguros y servicios financieros (2,5%).
Dentro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 2%, se observaron fuertes incrementos en Frutas (6,5%), Verduras, tubérculos y legumbres (4,9%), y Pan y cereales (2,2%).
En tanto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles escaló 2,4%, principalmente por la actualización de alquileres y expensas.
Qué anticipan los analistas
Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que el Banco Central publicó esta semana, la inflación nacional de septiembre se ubicaría por encima del 2%, tras cuatro meses consecutivos de desaceleración.
Consultoras privadas también coinciden en que el recalentamiento cambiario de las últimas semanas, junto con los aumentos en combustibles y prepagas, marcaron un quiebre en la tendencia descendente de los precios.
“El dato de CABA refuerza la idea de que la inflación nacional se recalienta. Los bienes volvieron a traccionar con fuerza y los servicios empiezan a contagiarse”, explicaron desde la consultora EcoGo.
El mercado ajusta sus pronósticos: más inflación y dólar al alza
Según el último informe del BCRA, los analistas elevaron las estimaciones de inflación y ajustaron las del tipo de cambio, al tiempo que recortaron las de crecimiento económico.
Golpe al bolsillo: los salarios registrados pierden hasta un 11% frente a la inflación
El ajuste salarial en 2025 ya golpeó a los trabajadores: los empleados públicos sufren pérdidas de hasta un 20%. ¿Y los privados? Apenas se mantienen.
Nueva baja de tasas: cuánto pagan los bancos por plazos fijos en octubre
Las tasas promedio descendieron levemente en octubre y el rendimiento por depósitos de $1 millón varía hasta 10.000 pesos entre bancos.
“Situación insostenible”: panaderos aplican nuevo aumento
El Centro de Industriales Panaderos (CIPAN) anunció que la medida fue tomada por unanimidad ante los incrementos en harina, insumos y alquileres.
Nueva baja de tasas: cuánto pagan los bancos por plazos fijos en octubre
Las tasas promedio descendieron levemente en octubre y el rendimiento por depósitos de $1 millón varía hasta 10.000 pesos entre bancos.
La última encuesta que sacudió al gobierno de Milei
El caso Espert detonó un terremoto político: una encuesta de Zubán Córdoba muestra cómo el narcoescándalo golpea de lleno al Gobierno de Milei.
“Yo la metí presa”: la confesión que desató la denuncia a Milei
Gregorio Dalbón denunció penalmente a Javier Milei por abuso de autoridad tras confesar en TV que “tomó la decisión de que Cristina vaya presa”.