En medio de la tensión cambiaria, la inflación porteña subió

La inflación de CABA se aceleró al 2,2% en septiembre en medio de la tensión cambiaria

La inflación de CABA se aceleró al 2,2% en septiembre en medio de la tensión cambiaria

La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se aceleró al 2,2% en septiembre, en un contexto de mayor presión cambiaria y financiera. El dato implica una suba de más de medio punto respecto al 1,6% registrado en agosto, según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IPCBA).

El repunte porteño reafirma las expectativas de que el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC), que el INDEC publicará el martes próximo, también supere el 2% mensual por primera vez en cinco meses.

Bienes suben más que los servicios

En detalle, los bienes aumentaron 2,3% y los servicios 2,1%, marcando la primera vez en 2025 que los bienes se encarecen más que los servicios. Este dato es relevante porque, en la medición nacional del INDEC, los bienes tienen una mayor ponderación dentro de la canasta, lo que podría empujar al alza la inflación general del país.

De acuerdo con el IPCBA, la inflación porteña acumula 22,7% en los primeros nueve meses del año y 35% interanual.

Qué categorías subieron más

Todas las divisiones del índice se aceleraron en septiembre.

Los precios estacionales avanzaron 2,6%, impulsados por aumentos en pasajes aéreos y verduras. Los regulados subieron 2,1%, traccionados por prepagas, colegios privados y combustibles.

Por su parte, la categoría “Resto IPCBA” —una aproximación a la inflación núcleo— aumentó 2,2%.

Entre los rubros más afectados se destacan:

Transporte (3,5%), por subas en combustibles, pasajes aéreos y autos.

(3,5%), por subas en combustibles, pasajes aéreos y autos. Recreación y cultura (3,1%), con fuertes alzas en actividades de esparcimiento.

(3,1%), con fuertes alzas en actividades de esparcimiento. Cuidado personal y protección social (2,8%).

(2,8%). Seguros y servicios financieros (2,5%).

Dentro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 2%, se observaron fuertes incrementos en Frutas (6,5%), Verduras, tubérculos y legumbres (4,9%), y Pan y cereales (2,2%).

En tanto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles escaló 2,4%, principalmente por la actualización de alquileres y expensas.

Qué anticipan los analistas

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que el Banco Central publicó esta semana, la inflación nacional de septiembre se ubicaría por encima del 2%, tras cuatro meses consecutivos de desaceleración.

Consultoras privadas también coinciden en que el recalentamiento cambiario de las últimas semanas, junto con los aumentos en combustibles y prepagas, marcaron un quiebre en la tendencia descendente de los precios.

“El dato de CABA refuerza la idea de que la inflación nacional se recalienta. Los bienes volvieron a traccionar con fuerza y los servicios empiezan a contagiarse”, explicaron desde la consultora EcoGo.