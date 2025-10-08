López Murphy propone carteles para evitar reimpresión de boletas

La posible reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires generó un fuerte rechazo del candidato a diputado por Alianza Potencia, Ricardo López Murphy, quien cuestionó el gasto millonario y planteó alternativas prácticas para garantizar la transparencia electoral. La medida surge tras la renuncia de José Luis Espert a la lista de La Libertad Avanza (LLA) y la negativa judicial de modificar el orden de los candidatos.

“El país no está para financiar un disparate”

En entrevista radial, López Murphy sostuvo: “El país no está para financiar un disparate de este tipo” y reclamó que “hay que escuchar a la fiscal y a los jueces y dejar que el orden natural de la legalidad se imponga”. Recordó que “todos sabían que había problemas con José Luis Espert” y que la situación “se denunció en la Cámara de Diputados desde comienzo de año”.

El candidato también mencionó que su compañera de lista, María Eugenia Talerico, advirtió sobre el inconveniente en medios televisivos y radiales, pero consideró que “era evidente y no se utilizó la información”.

Frente a la posibilidad de reimprimir las boletas, propuso una alternativa menos costosa: colocar carteles con la lista completa en cada lugar de votación. “Son cuarenta y cinco mil carteles, una salida posible. Si no se impone un criterio de prudencia, cada cual va a hacer barbaridades y va a pedir que le reemplacen las boletas. El país no aguanta esos gastos”, remarcó.

Demoras judiciales y críticas al sistema

López Murphy cuestionó la lentitud del proceso judicial vinculado a la renuncia de Espert y la eventual modificación de la lista de LLA: “Nuestro proceso penal tiene una cantidad de garantías quizás exageradas para los imputados. Hubo chicanas en todo ese proceso. Espert declaró en marzo, el pedido de extradición se armó en 2022, el procurador lo trató en 2023 y la Corte lo resolvió ahora. Hay mucha demora respecto a un proceso real y público”.

Sobre la situación parlamentaria de Espert, señaló: “Hasta donde sé, renunció a Presupuesto y pidió licencia. Inevitablemente va a haber un debate porque hubo mentiras en sede judicial. Uno puede guardar silencio, no mentirle al juez”.

Además, criticó la falta de control en el sistema de selección de candidatos: “Con chequear la Comisión de Asuntos Constitucionales se resolvía el problema. Talerico lo dijo en televisión y radio. El problema es que nadie escucha acá”.

Reimpresión multimillonaria y logística electoral

El Gobierno nacional informó a la Justicia Electoral los detalles técnicos y económicos de una eventual reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires.

Según el informe del Ministerio del Interior, el costo alcanzaría $12.169.655.000. Se prevé que seis imprentas trabajen en simultáneo para producir 14.492.516 boletas, una por cada votante, distribuidas en cinco lotes de trabajo con un proceso de cinco días hábiles por lote.

El documento oficial aclara que no sería necesario un nuevo proceso licitatorio, ya que se utilizarían los convenios vigentes con las imprentas contratadas para las elecciones generales. La Gerencia de Servicios Electorales del Correo Argentino detalló que la distribución debería iniciarse el 16 de octubre y finalizar el 23 de octubre, apenas tres días antes de los comicios.

El pedido surge tras la renuncia de Espert y el fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que declaró inconstitucional la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/2019 para modificar la lista de candidatos, protegiendo la paridad de género y el orden legalmente oficializado. La lista bonaerense de LLA quedó encabezada por Karina Vázquez, seguida por Diego Santilli y Gladys Humenuk.

Fuentes electorales indicaron que la reimpresión solo se activará si la Cámara Nacional Electoral o la Corte Suprema modifican el fallo. Mientras tanto, el operativo de logística electoral continúa con normalidad, aunque la posibilidad de reimprimir boletas a contrarreloj mantiene en vilo a la Junta Electoral y al propio gobierno.