Condenaron a Sabag Montiel y Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 6 dictó condenas contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sabag Montiel fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que Uliarte recibió una pena de 8 años. En cambio, Nicolás Carrizo fue absuelto.

Los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg explicaron que la querella y la fiscal desecharon su acusación contra Carrizo durante el juicio al no probar su participación. Se anunció que los fundamentos del fallo rendirán públicos el 9 de diciembre en los tribunales de Comodoro Py.

Los cargos y el rechazo de defensas

El Tribunal rechazó los pedidos defensivos que proponían declarar inimputable a Sabag Montiel por trastorno psicótico o suspender el proceso contra Uliarte por incapacidad mental. Ambos fueron condenados por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, aunque se desestimaron los agravantes de alevosía y violencia política de género.

Además, Sabag fue condenado por portación ilegal de arma de guerra, pero absuelto por la acusación de receptación. El tribunal unificó su pena total en 14 años, teniendo en cuenta otra sentencia previa de 4 años y 3 meses por distribución de imágenes de abuso sexual infantil.

En el caso de Uliarte, se la consideró participe necesaria del delito principal. Fue absuelta de cargos por receptación y tenencia ilegal de arma. Su pena unificada quedó en 8 años y 2 meses, incluyendo una condena previa por falsificación de DNI.

Últimas palabras dentro del juicio

Antes de conocerse el veredicto, los condenados tuvieron la oportunidad de expresarse. Sabag Montiel usó ese espacio para hacer declaraciones extremas: aludió a una supuesta persecución política, comparó su situación con la muerte del fiscal Alberto Nisman y acusó al diputado Gerardo Milman de ser parte de una maniobra para “incriminarlo”.

Uliarte optó por no hacer uso de sus últimas palabras y permaneció aislada del resto de los acusados durante esa etapa del proceso. Carrizo, por su parte, se limitó a manifestar su dolor por haber pasado tres años preso sin acusación concreta: “Siento esa impotencia por dentro... me gustaría que esto no le pasara a nadie más”, dijo.

El atentado y el proceso judicial

El juicio comenzó a fines de junio de 2024 con la declaración de 157 testigos. La fiscalía, bajo la conducción de Gabriel Baigún, presentó la acusación de que Sabag y Uliarte planificaron el ataque contra Cristina Kirchner con el objetivo de impedir que continuara su vida política.

Según la reconstrucción presentada en el debate, la pareja se mezcló con simpatizantes frente al domicilio de la ex mandataria en Recoleta la noche del 1° de septiembre de 2022. Sabag, armado con una pistola calibre 32 marca Bersa, apuntó a la cabeza de Cristina y gatilló, pero el arma no disparó por motivos técnicos. La multitud intervino en ese momento y logró evitar que se consumara el homicidio.