El fallecimiento de Miguel Ángel Russo provocó una profunda conmoción en el Mundo Boca. El histórico entrenador, último en ganar la Copa Libertadores con el Xeneize en 2007, dejó una huella imborrable en el club. Su partida despertó una ola de mensajes de dolor y agradecimiento de parte de jugadores, exfutbolistas y figuras del fútbol argentino.

El mensaje de Paredes desde Miami

Leandro Paredes, campeón del mundo con la Selección argentina, fue una de las voces más esperadas. Desde Miami, donde se encuentra concentrado con la Albiceleste para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales acompañado de una foto junto a Russo en el banco de suplentes.

“Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo”, escribió el mediocampista, sumando una paloma blanca y corazones Azul y Oro.

El gesto de Paredes fue replicado por miles de hinchas que expresaron su tristeza y gratitud hacia el entrenador que marcó una era en el club.

La despedida del plantel de Boca

La muerte de Russo impactó de lleno en el vestuario xeneize. Los jugadores del actual plantel, muchos de los cuales compartieron con él su último ciclo en el club, utilizaron las redes para despedirlo con mensajes cargados de emoción.

Frank Fabra fue uno de los primeros en manifestarse: “Más que un entrenador para mí. Fue un guía, un ejemplo y una persona que marcó mi carrera con su sabiduría y humanidad. Agradezco por todo lo que me enseñó y por haber creído en mí. Que tu alma descanse en paz. Gracias mi profe por todo”.

A su vez, Lautaro Blanco escribió: “Fue un placer que me hayas dirigido. Gracias por hacerme tan feliz a mí y toda mi familia, Miguel. Hasta siempre!”.

Nicolás Figal también dejó su mensaje breve pero sentido: “Hasta siempre Miguel, te queremos mucho”.

Su última aparición en el club

La última vez que Miguel Ángel Russo visitó el predio de Boca fue dos semanas antes de su fallecimiento. En aquella ocasión, compartió un cálido abrazo con Juan Román Riquelme tras el empate 2-2 ante Central Córdoba en la Bombonera.

Después de ese encuentro, el entrenador ya no estuvo presente en los entrenamientos ni en los compromisos siguientes frente a Defensa y Justicia y Newell’s. Su ausencia había generado preocupación dentro del cuerpo técnico y entre los jugadores, quienes mantenían un contacto permanente con él.

Mensajes desde el exterior y el legado de Russo

Incluso jugadores que se encuentran en el exterior, como Milton Delgado y Dylan Gorosito, enviaron mensajes desde Chile tras la clasificación de la Sub 20 a los cuartos de final del Mundial, dedicándole el triunfo al recordado DT. Marcos Rojo, actualmente en Racing, compartió el homenaje que su club publicó en memoria de Russo.

El ambiente en el plantel de Boca estuvo marcado por una mezcla de tristeza y respeto en los días previos y posteriores al fallecimiento del entrenador. Las redes se llenaron de recuerdos, fotos y palabras que reflejaron el enorme cariño que generó Miguel Ángel Russo a lo largo de su carrera.

Su figura, ligada para siempre a la historia de Boca Juniors y al título continental de 2007 con Juan Román Riquelme como emblema, deja un legado de compromiso, humildad y pasión por el fútbol.