Mayra: "Vamos a seguir reclamando que nos digan quién mandó a matar a CFK"
La mandamás de Quilmes y diputada provincial electa, Mayra Mendoza, se refirió a las condenas de los autores materiales del intento de magnicidio contra CFK. "No hay justicia", aseguró.Municipales09 de octubre de 2025Soledad Castellano
En el juicio por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner (ocurrido el 1 de septiembre del 2022 cuando era vicepresidenta), el Tribunal Oral Federal 6 condenó a 10 años de prisión a Fernando Sabag Montiel y a 8 años de prisión a Brenda Uliarte -ex novia de Sabag Montiel-. En tanto, el presunto jefe de ambos, Nicolás Gabriel Carrizo, resultó absuelto. Las condenas tuvieron lugar en el marco del juicio por el intento de magnicidio a la ex presidenta y titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner.
Sabag Motiel fue condenado por los delitos de "intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego", "portación de arma de guerra sin la debida autorización legal" y "tenencia de materia de explotación sexual infantil". Por su parte, Uliarte fue considerada "partícipe necesaria" del intento de homicidio.
"No hay justicia"
Tras conocer las condenas, la mandamás de Quilmes y diputada provincial electa por Fuerza Patria, Mayra Mendoza, comentó e X "Hubo condenas, pero no hay justicia".
Y bregó por saber quiénes fueron los autores intelectuales del intento de magnicidio: "Vamos a seguir reclamando que nos digan quién mandó a matar a CFK. No nos conformamos con un fallo: queremos la verdad".
La causa
Cabe recordar que la querella de la ex presidenta Cristina Fernández había reclamado condenar a Sabag Montiel y a Uliarte a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado. En tanto la fiscalía había acusado al primero, por tentativa de homicidio triplemente agravado por “violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego”.
El juicio comenzó en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y declararon 157 testigos. Nicolás Gabriel Carrizo, quien había sido apuntado como el presunto jefe de la banda "Los Copitos", estuvo tres años preso y fue liberado en agosto pasado luego de que ni la fiscalía ni la querella formularan una acusación en su contra en la etapa de alegatos finales. Por eso será absuelto.
