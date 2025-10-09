Desde redes, el alcalde de La Plata, Julio Alak, recordó al General Juan Domingo Perón: "evocamos con profunda admiración al fundador de nuestro movimiento, creador de nuestra doctrina, conductor estratégico de la nación durante 30 años y tres veces presidente de los argentinos, Juan Domingo Perón".

"Con su bandera de soberanía política, independencia económica y justicia social, fue el constructor del estado de bienestar y de los derechos sociales en el país. Perón vivirá por siempre en el corazón y la memoria del pueblo argentino", acotó.

"Nos legó, al final de su existencia, un enorme mensaje de unidad nacional uniéndose en un abrazo fraterno con quien fue su digno adversario político, el presidente de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín", comentó Alak en redes, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del natalicio de Perón.

Julio Alak pone foco en las obras

"La calle 621 de La Armonía vuelve a ser segura. Esta obra nació como un pedido de la comunidad y que se concretó en una respuesta que le permitirá al Jardín N° 979 ampliar su matrícula, con la tranquilidad de que los niños y niñas del barrio podrán acceder al establecimiento de manera segura. Con el trabajo de mejorado integral realizado en la calle 621 desde 143 a 160, esta importante vía de circulación recuperó su transitabilidad, impactando directamente la conectividad de la zona", informó en redes.

Además, a través del Plan de Obras y Mantenimiento Urbano, se construirán dentro de la Delegación de Arana un total 25 nuevas calles, se iluminarán 15 arterías y se repararán más de 1.500 luminarias.

Por otro lado, en el plano gestión, se reunió con la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Agustina Propato. "Conversamos sobre los desafíos de la gestión en estos tiempos y la importancia del trabajo en conjunto en post de continuar mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos", dijo Alak.