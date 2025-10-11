El expresidente Alberto Fernández reapareció en las redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido: compartió una publicación del escritor norteamericano Don Winslow que calificó de “idiota” al presidente Javier Milei, en el marco del swap de 20 mil millones de dólares que la Argentina recibió del Tesoro de Estados Unidos.

“Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota. Y no puedo creer que el actual Presidente de los Estados Unidos (también un idiota) le haya dado a su idiota Presidente 20 mil millones de dólares de los impuestos de los estadounidenses trabajadores. Ambos son payasos”, escribió Winslow, en un posteo que Fernández replicó en su cuenta de X (ex Twitter).

Junto al mensaje traducido al español, el exmandatario argentino agregó: “En la tierra de Trump ven lo que no quieren que veas. Despertá y salgamos de esta pesadilla”, expresó, en una clara alusión al respaldo político que Milei recibió del expresidente estadounidense Donald Trump.





El acuerdo con Estados Unidos que desató la polémica

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encabezado por Scott Bessent, confirmó este jueves un acuerdo de swap de divisas por 20 mil millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El entendimiento tiene como objetivo “estabilizar la economía argentina”, en medio de la incertidumbre política y financiera que atraviesa el país a semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El presidente Milei celebró el anuncio y lo calificó como un “hito fundacional” para la economía nacional, asegurando que traerá “estabilidad ante la turbulencia política”. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar desde la oposición, que cuestiona la dependencia económica y el uso político del anuncio.



Fernández y su regreso al centro de la escena política

La intervención pública de Fernández llega en medio de un nuevo revés judicial. La Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento que la jueza María Servini le había otorgado en la causa que investiga si durante su gobierno se abusó del poder al extender el confinamiento por la pandemia de COVID-19 con fines de conveniencia política.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens calificaron de “prematura” la decisión de Servini y ordenaron una serie de medidas de prueba solicitadas por el fiscal Carlos Stornelli, entre ellas la comparación de las restricciones aplicadas en Argentina con las de otros países y el testimonio de economistas sobre su impacto económico.