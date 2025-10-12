La industria textil argentina atraviesa un momento crítico, marcado por cierres de fábricas, pérdida masiva de empleos y la presión de productos importados de bajo costo que golpean la producción nacional.

Desde la asunción de Javier Milei, los indicadores muestran que el sector opera a niveles históricos de subutilización y enfrenta una competencia internacional cada vez más agresiva.

Impacto sobre el empleo y la producción

Según datos presentados en el evento anual ProTextil 2025 por la Fundación ProTejer, el sector sufrió la pérdida de casi 12.000 puestos de trabajo en el último año y medio, mientras que la industria manufacturera en su conjunto perdió más de 33.000 empleos.

Lucía Knorre, economista jefe de la Fundación, alertó: “Estamos frente a una destrucción de capacidades productivas que no se recompone fácilmente”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) corroboró la magnitud de la crisis: las empresas textiles trabajan apenas al 44,4% de su capacidad instalada, casi 15 puntos menos que en noviembre de 2023.

La caída es particularmente grave en provincias como La Rioja y Catamarca, donde la industria textil concentra cerca del 40% de la producción nacional y más del 50% del empleo industrial local.

Myriam Espinosa, secretaria de Trabajo de La Rioja, describió la situación: “Tenemos depósitos llenos, tanto en La Rioja como en Buenos Aires. El ingreso de productos asiáticos a precios bajísimos golpea directamente a nuestra industria. Son artículos fabricados en condiciones de explotación laboral, sin aguinaldo ni vacaciones”.

Apertura importadora y caída del consumo

El fenómeno conocido como “Efecto Shein” explica parte de la presión sobre el mercado local: la entrada masiva de productos chinos y de plataformas como Shein y Temu, con precios extremadamente bajos y sin costos de envío, desplaza a la industria nacional.

Priscila Makari, directora ejecutiva de ProTejer, afirmó: “Hoy importamos a precios mínimos históricos, muchas veces por debajo del costo real de producción”. Entre enero y agosto de 2025, las importaciones textiles crecieron un 63% interanual, con incrementos de 160% en confecciones, 103% en indumentaria y 134% en tejidos de punto.

El consumo interno, por su parte, sigue en retroceso. Makari señaló que “desde 2017 hay un deterioro sostenido del poder adquisitivo, acentuado tras la devaluación de diciembre de 2023. El consumo de sectores más acomodados repuntó, pero el de clase media y popular se contrajo”.

Knorre contrastó la estrategia local con las tendencias globales: mientras Argentina avanza en una apertura irrestricta, Estados Unidos y Brasil aplican políticas proteccionistas y programas de reindustrialización, y Europa regula el fast fashion.

Cierres de fábricas y deudas millonarias

El caso más emblemático es el de Algodonera Avellaneda (AA), ubicada en el Parque Industrial de Reconquista y vinculada al grupo Vicentin. La planta permanecerá cerrada hasta el inicio de noviembre, afectando a 300 trabajadores.

Juan Carlos Bandeo, titular de la Asociación Obrera Textil (AOT), denunció: “Hace un mes completo que en la algodonera no se produce nada. El lunes pasado los trabajadores debían cobrar la quincena completa y se pagó solo el 50%. Consultamos y no hay fecha para el cobro del otro 50%”.

La empresa acumula un pasivo de aproximadamente $70.000 millones, con acreedores como Amerra Capital Management LLC, la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe y Arca.

El sindicato denunció el cierre como un lockout patronal ilegal, al impedir el ingreso de los trabajadores sin seguir los procedimientos legales.

El contexto de la industria, según fuentes del Ministerio de Trabajo provincial, combina “la caída del mercado interno, apertura de importaciones y contrabando”, un escenario que amenaza la continuidad de muchas fábricas.