La vidente que anticipó escándalos de Milei revela su predicción sobre las elecciones

La vidente Rosa Pascal o Venus Psíquica, conocida por acertar predicciones sobre el presidente Javier Milei, lanzó una nueva advertencia sobre las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Según su visión, el oficialismo sufrirá un revés electoral significativo que marcará un punto de inflexión en la carrera política del mandatario.

En un video publicado en Instagram, Pascal afirmó: “Me han mostrado unas elecciones donde el presidente Milei, su grupo político, pierden las elecciones… Pierden por muchísimo, por una gran diferencia, que pierden las elecciones totalmente”.

La vidente agregó que no solo se trata de la derrota general del espacio, sino también de la pérdida de la mayoría de sus representantes actuales: “Pierden la mayoría de sus pares políticos en las elecciones, la mayoría. Si quedan pocos, son muy poquitos, pierde el grupo político del presidente Milei”.

Pascal concluyó que el resultado marcará el cierre de un ciclo político: “Volvemos a decir un ciclo terminado, como hemos anunciado en otras videncias que me han preguntado. Otro ciclo terminado, el presidente Milei, un ciclo terminado políticamente”.

La renuncia de Espert y la crisis interna de LLA

El pronóstico se produce en un contexto de inestabilidad para La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado por la provincia de Buenos Aires, luego de que se lo vinculara con Fred Machado, acusado de narcotráfico.

Consultada sobre este hecho, Pascal comparó la situación de Milei con la de Donald Trump, destacando que cuando un ciclo político entra en crisis, su final es inevitable:

Muchas personas en el mundo me han preguntado por el presidente Trump… Les quiero decir a todos ellos que hace muchos meses, por enero de 2025, dijimos que renunciaba. Apretado por su pueblo; por sus pares políticos; por el mundo; por el exterior; por problemas en la justicia y, sobre todo, por su salud. Habíamos dicho que estaba muy enfermo psicológicamente, lo han declarado enfermo mentalmente, por lo cual le piden la renuncia a Estados Unidos. ¿Es igual que Milei? Les quiero decir que es un ciclo parecido, no igual, pero muy parecido. Lo de Milei es un ciclo terminado, también lo de Trump

La tensión preelectoral y los próximos cambios

Pascal enfatizó que el ciclo político de Milei está cerrado y que la derrota de su espacio será contundente: “Cuando los ciclos están mal, es inevitable que se terminen. Y cuando se terminan, es para dejar paso a un ciclo nuevo. Es muy parecido (lo de Trump y Milei)”.

Además, amplió su pronóstico hacia un horizonte más amplio, proyectando cambios globales: “En 2025 el mal está saliendo a la luz, está cayendo, no olvidemos que Jesús viene a buscar almas salvadas, no almas por salvar. En el 2030 vamos a tener un cambio mundial. Hasta entonces va a cambiar más la humanidad”.

El nuevo video de Pascal, quien había predicho “problemas con la Justicia” tanto para Milei como para su hermana, poco antes de que se conocieran los audios de las presuntas coimas en la ANDIS, generó repercusión entre los seguidores de la vidente y los críticos del oficialismo.