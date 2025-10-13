El mal momento de River Plate sumó un nuevo capítulo con la derrota 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo sufrió su cuarta caída consecutiva en el Torneo Clausura, y lleva cinco derrotas en los últimos seis partidos, un registro que encendió las alarmas tanto en el vestuario como en los hinchas.

Con este resultado, el Millonario complicó su posición en la Tabla Anual y puso en riesgo su clasificación a la Copa Libertadores.

“No es el mejor momento, hay que hacerse responsable”

En conferencia de prensa, Gallardo habló sin rodeos sobre la situación actual del equipo. “Tuvimos momentos buenos en los últimos partidos, pero por diferentes motivos no lo pudimos sostener; por una equivocación o por errores propios. No es el mejor momento, reconocerlo no está mal, es evidente”, expresó el entrenador.

“Tal vez es hasta el momento más no reconocible con lo que uno pretende del equipo. En esa adversidad en la que nos encontramos, hay que hacerse responsable”, agregó el DT, asumiendo el mal presente futbolístico.

“No hay excusas, los objetivos siguen al alcance”

El técnico sostuvo que, pese a los resultados, el plantel sigue enfocado en los torneos que restan. “Asumir la responsabilidad de estos malos resultados y, en consecuencia con eso, seguir intentando. Si bien no estamos bien, los objetivos siguen al alcance. Vamos a tener que hacer muchos méritos, pero están ahí”, manifestó.

“En estos dos meses que quedan de competencia, quedan dos partidos de Copa Argentina y el torneo, que estás en la pelea, y el clásico con Boca. Hay que asimilar el momento, responsabilizarme y seguir. No queda otra”, insistió.

“El hincha exige, y está bien que así sea”

Gallardo también se refirió a las críticas de los hinchas, que despidieron al equipo entre silbidos e insultos: “Cómo no voy a entender al hincha, nací en este club. No hay forma de hacerle un reproche. El hincha nos ha acompañado en este tiempo. La cancha todos los partidos está llena, el hincha exige y está bien que eso suceda, es parte de la exigencia de este club”.

“Tenemos que devolverle ese apoyo, esa confianza y tener la capacidad de revertir esta situación. Pedí disculpas la otra vez, porque no merecen en este momento, pero en el fútbol estas cosas pasan. Hoy estamos en la mala, hay que bancar. Y nosotros tenemos que responderle”, remarcó.

“Esta adversidad no me hace claudicar”

En relación con su futuro y su compromiso personal, Gallardo fue claro: “Yo me pongo objetivos todo el tiempo, no vengo a vivir gratis acá. ¿Tengo una espalda gigante? No. Haber vivido lo que hemos vivido me identifica con la gente”.

“Podía haber vivido del pasado en mi casa, disfrutando de la vida. No tengo problema en admitirlo: me gustan los desafíos. Mi desafío es permanente, como persona y como entrenador, y eso me alimenta. Esta adversidad no me hace claudicar. Hay que reconocer que no estamos bien y seguir”, subrayó el técnico.

“El momento es jodido, pero tengo argumentos para salir”

Finalmente, el “Muñeco” reafirmó su confianza para superar la crisis: “He vivido muchas como estas, tengo que reconocer que no nací ganando siempre. Me he criado a base de adversidades, tengo muchísimas vivencias para tener argumentos”.

“Sé que el impacto que tiene perder partidos como este es muchísimo, sobre todo cuando tenés que sentir representación desde otro lugar, pero dignamente vengo a asumir la responsabilidad de que el momento es jodido. Que no tengo argumentos para poder salir de esta adversidad, ahí no comparto”, cerró.

El partido: Sarmiento sorprendió en el Monumental

En el campo de juego, River volvió a mostrar un rendimiento irregular. Durante el primer tiempo, le costó generar peligro y careció de claridad ofensiva. A los 29 minutos, Iván Morales aprovechó una floja reacción de Franco Armani y marcó el único gol del encuentro.

En el complemento, el conjunto de Gallardo no logró revertir la historia. Miguel Borja había convertido en los minutos finales, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Los hinchas manifestaron su descontento, mientras Sarmiento, dirigido por Facundo Sava, sostuvo la ventaja con orden y solidez defensiva.

Con la derrota, River quedó quinto en el grupo B con 18 puntos, mientras que Sarmiento subió al octavo lugar con 15 unidades. En la tabla anual, el Millonario ocupa el tercer puesto con 49 puntos, aunque podría ser superado si Deportivo Riestra vence a Platense.

El próximo compromiso de River será ante Talleres en Córdoba, el sábado 18 de octubre a las 22:15, mientras que Sarmiento recibirá a Vélez en Junín.