"Queremos llevar al Congreso la agenda que relevamos al caminar el territorio. Estamos listos para debatir y votar por los problemas reales de la gente. Esa es la diferencia de Unión Federal: seriedad, cercanía y gestión. La alternativa peronista firme", expresó el intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional, Fernando Gray.

En ese sentido, habló de "los problemas que tiene el gobierno nacional por no caminar el territorio. Su agenda no tiene nada que ver con los problemas reales de las mayorías. La gente tiene preocupaciones más serias: cierres de Pymes, recortes, miedo a perder el trabajo. Yo estoy en la calle, escuchando y desde Unión Federal vamos a dar la pelea que el país necesita. Es hora de volver a las bases".

Por otro lado, expresó su preocupación sobre los cargos públicos que son ocupados por gente sin preparación. "Para estar al frente del país hay que estar preparados. Esto no es un centro de estudiantes".

Asimismo, Gray remarcó que el objetivo de su candidatura a diputado nacional es "como peronista, independiente de La Cámpora y de Grabois. Porque el eje del peronismo es la cultura del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio".

Critícas a Milei

Gray se mostró preocupado "sobre la Argentina real, la de quienes enfrentan problemas urgentes, como los pequeños y medianos productores agropecuarios bonaerenses que están perdiendo todo por las inundaciones y la falta de obras. Pero mientras ellos sufren, el presidente Milei, en su Argentina paralela, prefiere mirar para otro lado y hacer un recital inverosímil. Como candidato a diputado nacional por Unión Federal, voy a trabajar desde el Congreso para que la producción y el trabajo vuelvan a estar en agenda".

"Un golpe durísimo para nuestra industria nacional"



NISSAN, la automotriz japonesa, cerró la producción de la pick up Frontier en la planta de Santa Isabel, Córdoba, y concentrará su fabricación en México. El proyecto había implicado una inversión de US$ 730 millones desde 2015.

Renault, dueña del predio, ofrecerá retiros voluntarios a 300 operarios y planea producir desde 2026 una nueva pick up compacta, la Niagara. La salida de Nissan marca el fin de una sociedad que también integraba Mercedes Benz.

Fernando Gray comentó al respecto "Nissan deja de fabricar vehículos en Argentina, un golpe durísimo para nuestra industria nacional y el empleo. 300 familias afectadas por retiros voluntarios, una muestra más del fracaso de las políticas del Gobierno Nacional".

"La falta de estabilidad y la apertura desmedida de las importaciones ponen en jaque miles de puestos de trabajo. El Estado debe proteger nuestra producción con políticas claras que garanticen el futuro de la industria", sostuvo.

“Don Theo es una empresa que sigue creciendo en Esteban Echeverría"

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, visitó y dialogó con el dueño y el personal de la planta frigorífica Cabaña Don Theo, ubicada en la localidad de 9 de Abril.

Durante el recorrido, el jefe comunal destacó el impacto de la firma en el empleo local: “Don Theo es una empresa que sigue creciendo en Esteban Echeverría. Esto es muy importante porque ese crecimiento permite que las vecinas y los vecinos del distrito puedan acceder al trabajo formal y que nuestro distrito se siga desarrollando, sobre todo en lo referido a la actividad comercial de 9 de Abril”, expresó Fernando Gray, quien fue acompañado por el dueño de la firma, Fernando Majeras.

Cabaña Don Theo es una compañía frigorífica que opera en Esteban Echeverría desde el año 2015. Desde su planta de 9 de Abril, elabora productos destinados al abastecimiento del consumo interno. Actualmente, la empresa es una fuente de empleo formal para 250 trabajadoras y trabajadores del municipio.