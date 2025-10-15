Salazar: "Después de 60 años logramos concretar esta obra que tanto esperaban los vecinos"

Con gran emoción, vecinos y vecinas de Santa Lucía acompañaron al intendente Cecilio Salazar y al Delegado Municipal Sergio Barrios en la finalización de la tan esperada pavimentación del acceso a la localidad, una obra que pone fin a más de seis décadas de reclamos y gestiones.

El Intendente expresó su satisfacción por la concreción de este logro que, tras años de insistencia ante distintos gobiernos Nacionales y Provinciales, pudo hacerse realidad tras al compromiso del Gobernador Axel Kicillof, del Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis y al equipo de la Dirección de Vialidad Provincial.

“Es un día histórico para Santa Lucía. Después de 60 años logramos concretar esta obra que tanto esperaban los vecinos. Fue fruto de una gestión persistente y del compromiso del gobernador Kicillof, que en un contexto nacional de ajuste y paralización de la obra pública, sigue apostando al desarrollo de los municipios”, destacó Salazar.

Por su parte, el Delegado Municipal expresó su orgullo por este avance que mejora la conectividad y la calidad de vida de todos los vecinos: “Hoy finalizó una obra que durante décadas fue el mayor reclamo de Santa Lucía. Agradezco profundamente al Intendente Salazar por el respaldo y por pelear siempre por nuestra localidad”.