Curutchet: "No son tiempos sencillos pero la educación en Marcos Paz es prioridad"
El intendente Ricardo Curutchet entregó tablets del programa Marcos Paz Conectada.
"En la Escuela Técnica Nº2 entregamos tablets del programa Marcos Paz Conectada, una política que impulsamos desde el Municipio y se sostiene gracias al esfuerzo de todos, y recorrimos también las obras que se están llevando adelante en el establecimiento", contó el intendente Ricardo Curutchet.
Desde X, dijo "Sabemos que no son tiempos sencillos pero la educación en Marcos Paz es prioridad y vamos a seguir trabajando e invirtiendo para generar igualdad de oportunidades y construir futuro en cada aula".
Marcos Paz tendrá su Escuela de Arte
El intendente Ricardo Curutchet juntos a autoridades locales recibieron al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, a la directora provincial de Educación Artística, Silvana Nicolini, la inspectora Jefa Regional, Gabriela Valverde, la inspectora Jefa Distrital, María Eugenia Osuna, al asesor de la dirección provincial artística, Fabio Ragone.
Las autoridades educativas provinciales visitaron la ciudad para hacer entrega de la resolución de creación de la Escuela de Arte N° 1, de gestión provincial, que comenzará a funcionar en el ciclo lectivo 2026 en la sede de la escuela municipal de música.
Andreotti recibió a Kicillof y juntos pusieron foco en la campaña de concientización del cáncer de mama
Recorrieron la sala de mamografía del Hospital Petrona V. Cordero En el mes de concientización sobre el cáncer de mama, expusieron las líneas de trabajo que promueve la Provincia para la prevención de esta enfermedad.
Villarino: infraestructura, educación y comunidad en foco con obras y nuevos egresados
Con trabajos en marcha y logros educativos, el distrito refuerza su compromiso con la infraestructura, el desarrollo y la educación pública de calidad.
Echarren dijo que Milei "es un arrastrado y un payaso"
El intendente de Castelli, Francisco Echarren, criticó el encuentro entre el presidente Javier Milei y su par norteamericano, Donald Trump.
Pergamino: avanzan las obras de iluminación y nuevas empresas se suman al Parque Industrial
El Municipio avanza con la instalación de luminarias LED en toda la ciudad y fortalece el desarrollo económico con nuevas radicaciones industriales.
Encuesta: ¿Quién encabeza la intención de voto en Rosario?
Caren Tepp lidera la encuesta en Rosario con amplia ventaja sobre Pellegrini y Scaglia. La candidata de Fuerza Patria consolida su imagen. Todos los números.
Crece la tensión por las maniobras militares de EE.UU. en Buenos Aires
La Provincia le exigió a Petri explicaciones por ejercicios militares de EE.UU. en bases bonaerenses. Bianco habló de “un antecedente riesgoso” y las redes estallaron.
Fuerza Patria conmemora el Día de la Lealtad con Kicillof en San Vicente y una caravana por Cristina
Con acto en San Vicente y movilización a San José 1111, el peronismo bonaerense celebra el Día de la Lealtad en la recta final hacia las legislativas.