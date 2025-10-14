Curutchet: "No son tiempos sencillos pero la educación en Marcos Paz es prioridad"

"En la Escuela Técnica Nº2 entregamos tablets del programa Marcos Paz Conectada, una política que impulsamos desde el Municipio y se sostiene gracias al esfuerzo de todos, y recorrimos también las obras que se están llevando adelante en el establecimiento", contó el intendente Ricardo Curutchet.

Desde X, dijo "Sabemos que no son tiempos sencillos pero la educación en Marcos Paz es prioridad y vamos a seguir trabajando e invirtiendo para generar igualdad de oportunidades y construir futuro en cada aula".

Marcos Paz tendrá su Escuela de Arte

El intendente Ricardo Curutchet juntos a autoridades locales recibieron al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, a la directora provincial de Educación Artística, Silvana Nicolini, la inspectora Jefa Regional, Gabriela Valverde, la inspectora Jefa Distrital, María Eugenia Osuna, al asesor de la dirección provincial artística, Fabio Ragone.

Las autoridades educativas provinciales visitaron la ciudad para hacer entrega de la resolución de creación de la Escuela de Arte N° 1, de gestión provincial, que comenzará a funcionar en el ciclo lectivo 2026 en la sede de la escuela municipal de música.