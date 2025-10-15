Echarren dijo que Milei "es un arrastrado y un payaso"

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, criticó el encuentro entre el presidente Javier Milei y su par norteamericano, Donald Trump.

El presidente Donald Trump recibió a Javier Milei en la Casa Blanca este martes y dejó claro su respaldo al presidente argentino para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. En declaraciones a la prensa, los mandatarios se halagaron mutuamente y Trump señaló: "Usted va a ganar la elección. Vamos a respaldarlo hoy, respaldarlo completamente".

Echarren: "Milei es empleado de Trump. Ni lo disimulan"

Tras ello, el alcalde de Castelli, Francisco Echarren, disparó contra el mandamás argentino: "Arrastrado es poco. Que lejos quedó lo del Nobel de economía. Solo queda la realidad: denigrarse para entregarnos por unos dólares para zafar unos meses. Milei siempre fue un payaso".

Desde X, aseguró "Milei es empleado de Trump. Ni lo disimulan. El 26 tenemos que defender nuestra Argentina. Más que nunca".

