La Costa avanza en la promoción de la donación de órganos junto a CUCAIBA
El intendente Juan de Jesús firmó un convenio con CUCAIBA y el Instituto de Hemoterapia bonaerense. Se busca fortalecer las acciones conjuntas en materia de donación de órganos, tejidos y sangre.Municipales16 de octubre de 2025Soledad Castellano
En el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente Juan de Jesús, el Municipio de La Costa firmó un convenio de colaboración interinstitucional con el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) y el Instituto de Hemoterapia bonaerense, con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas en materia de donación de órganos, tejidos y sangre.
Con esta rúbrica, el Partido de La Costa se ubica dentro de los primeros cuatro municipios donantes de la provincia de Buenos Aires.
Durante la jornada, el intendente Juan de Jesús subrayó la importancia de institucionalizar esta política sanitaria: “La Municipalidad ya venía trabajando en la temática, pero darle un marco institucional sensibiliza a la sociedad sobre este tema y además compromete a todos los equipos de salud para seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud”.
Por su parte, el presidente del CUCAIBA, Francisco Leone, destacó el valor humano que hay detrás de cada acto de donación y la necesidad de acompañar a las familias en ese proceso: “El duelo es el proceso mediante el cual una familia se despide de su ser querido. Si ese proceso se transita de manera acompañada, en un entorno adecuado, la familia puede, más allá del dolor, comprender el ciclo biológico que nos atraviesa a todos. Y si a eso se le suma la posibilidad de darle una alternativa a otra persona, se convierte en un acto realmente maravilloso: un acto de amor, solidario, comunitario y profundamente humano”.
El encuentro contó con la presencia de directores y jefes de servicio de los tres hospitales municipales del distrito, quienes reafirmaron su compromiso de continuar trabajando junto al Ministerio de Salud bonaerense para promover la donación y fortalecer el sistema sanitario local.
A través de este acuerdo, se busca consolidar un trabajo articulado entre el Municipio de La Costa, el CUCAIBA y el Instituto de Hemoterapia, orientado a desarrollar actividades de información, colectas y campañas de concientización que acerquen a la comunidad la importancia de donar para salvar y mejorar vidas.
Con esta nueva firma, ya son 46 las instituciones que integran la iniciativa “Instituciones Donantes”, entre municipios, universidades, clubes deportivos, sindicatos y regiones sanitarias, que fortalecen la red solidaria provincial.
Trabajos de mejora edilicia en el Jardín de Infantes N° 910 de Mar de Ajó Norte
El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, visitó el Jardín de Infantes N° 910 de Mar de Ajó Norte, donde brindó un acompañamiento destinado a obras de reparación edilicia sobre la cubierta de la institución.
Durante la recorrida, el jefe comunal destacó “el compromiso y entusiasmo de la directora y de toda la comunidad educativa”. Además, subrayó que el Jardín “cuenta con 117 alumnos y un espacio amplio que sigue creciendo, con propuestas de integración junto a otras escuelas del barrio y actividades deportivas y de salud”.
Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Walter Natalizia, De Jesús explicó que, aunque los trabajos estaban contemplados dentro de un programa provincial, se resolvieron con recursos municipales canalizados a través de la cooperadora de la institución.
Por su parte, Natalizia detalló: “El Jardín 910 presentaba problemas de filtraciones en la cubierta, por lo que se decidió otorgar un subsidio para que la cooperadora contrate al proveedor encargado de la obra. Desde el Municipio se fiscaliza la ejecución, la finalización y la justificación del subsidio para garantizar su correcta realización”.
