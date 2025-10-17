Mariel Fernández: "Cristina es una presa política"
La jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, dejó un mensaje en sus redes en el marco de un nuevo día de la Lealtad Peronista.Municipales17 de octubre de 2025Soledad Castellano
El peronismo recuerda una jornada que cambió para siempre la política argentina: El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores, obreros y militantes colmaron la Plaza de Mayo para pedir la liberación de Juan Domingo Perón, detenido en la Isla Martín García. Dicho acontecimiento se transformó en el acto fundacional del movimiento peronista.
En el marco de la celebración por el Día de la Lealtad Peronista, sindicatos, organizaciones sociales, y militantes marcharán en conjunto este viernes desde las 16 hacia San José 1111, el domicilio en el barrio porteño de Constitución donde la titular del PJ y expresidenta, Cristina Fernández, cumple su condena desde julio.
En este contexto, desde redes, la mandamás de Moreno, Mariel Fernández, comentó "Nada más valioso que la fuerza del pueblo trabajador unido y movilizado peleando por sus derechos y convicciones. Una fuerza que hoy necesitamos para construir una Patria justa, libre y soberana donde cada habitante de la Argentina pueda desarrollarse con dignidad y felicidad".
En el marco del Día de la Lealtad Peronista, Mariel Fernández también compartió una charla en el PJ de Moreno. "Nos reunimos con Aldana Rodríguez Golisano, candidata a diputada nacional, María Rosa Martínez, senadora provincial, y compañeros y compañeras", detalló.
"Asimismo visualizamos las prácticas de dominación y disciplinamiento desde la Justicia. No solo en Argentina, sino como un plan para la región. Donde todos los ex presidentes de gobiernos soberanos fueron perseguidos por la Justicia", dijo.
Y pidió por la liberación de CFK: "Por esta razón es que denunciamos que Cristina Fernández es presa política".
Mariel Fernández quiere ampliar el Parque Industrial Municipal 2
"Nos reunimos con el equipo de industria para trabajar sobre la ampliación del Parque Industrial Municipal 2, donde incorporamos 52 hectáreas y para planificar cómo profundizar el desarrollo industrial en Moreno", contó en sus redes.
Mariel Fernández agregó "Pese a la difícil situación que atraviesa la industria Argentina por las políticas del gobierno nacional, desde el Municipio hacemos un gran esfuerzo para seguir acompañando a las pymes e industrias, seguir impulsando el crecimiento del parque municipal y generar más trabajo local".
Por otro lado, participó del cierre anual del programa “Construyendo Democracia”. "Se trata de una iniciativa del HCD Moreno que preside Emmanuel Fernández, para que las y los jóvenes de Moreno conozcan cómo funciona el poder legislativo a través de visitas y capacitaciones".
"Interesarse en política y entender en profundidad de qué se trata es fundamental para nuestras comunidades, nuestro municipio y nuestro país. Y sobre todo la participación de las personas que queremos transformar nuestras realidades pensando en el bien común", destacó.
Y remarcó "La política es una postura frente a la vida, y la nuestra es involucrarnos y transformar. Por eso nos alegra mucho cuando los estudiantes se organizan y participan. Gracias por el compromiso que demostraron con esta propuesta, y gracias también a las y los docentes por acompañarlos".
Alessandro: "Hace 80 años, un pueblo movilizado por amor y lealtad alzó su voz"
El intendente Ricardo Alessandro recordó los 80 años del 17 de Octubre, mientras el Municipio realizó un nuevo homenaje a Yoana con la colocación del cartel nomenclador en la calle que lleva su nombre.
Avanza el proyecto de transporte público: un paso clave para Tres Arroyos
El intendente Pablo Garate se reunió con Martín Mariucci, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, para presentarle personalmente el proyecto de transporte urbano e interurbano para el municipio de Tres Arroyos.
Acuerdo histórico en Ramallo: Fiplasto cedió 30 hectáreas para uso social
El intendente Mauro Poletti encabezó la firma en La Plata y confirmó que las tierras cedidas permitirán generar entre 600 y 700 lotes para vecinos del distrito.
Otermín: "El 26 de octubre tiene que ser un punto de inflexión"
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, se refirió a las elecciones legislativas y llamó a frenar a Milei.
Entrevista GLP: Acusan a Gustavo Barrera de una “estafa millonaria” con el presupuesto del hospital de Villa Gesell
Derrotado en las elecciones de septiembre y con menor poder en el Concejo Deliberante, el intendente vuelve a quedar en el centro de la polémica en Villa Gesell, esta vez por los millonarios montos destinados a la refacción del hospital Arturo Illia que generaron denuncias judiciales por presuntos sobreprecios. "Es un claro robo a los vecinos”, alertaron.
Encuesta: ¿cómo quedó la imagen de Milei tras su show en el Movistar Arena?
Según la consultora Rubikon, el “rockstar” Milei sigue polarizando al país: su imagen se desgasta, pero el voto libertario resiste en las encuestas.
¿Qué confirma la última encuesta a dos semanas de las elecciones nacionales?
Fuerte polarización y caída del oficialismo: una nueva encuesta nacional marca la ventaja del peronismo sobre Javier Milei rumbo a las elecciones.