Mariel Fernández: "Cristina es una presa política"

El peronismo recuerda una jornada que cambió para siempre la política argentina: El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores, obreros y militantes colmaron la Plaza de Mayo para pedir la liberación de Juan Domingo Perón, detenido en la Isla Martín García. Dicho acontecimiento se transformó en el acto fundacional del movimiento peronista.

En el marco de la celebración por el Día de la Lealtad Peronista, sindicatos, organizaciones sociales, y militantes marcharán en conjunto este viernes desde las 16 hacia San José 1111, el domicilio en el barrio porteño de Constitución donde la titular del PJ y expresidenta, Cristina Fernández, cumple su condena desde julio.

En este contexto, desde redes, la mandamás de Moreno, Mariel Fernández, comentó "Nada más valioso que la fuerza del pueblo trabajador unido y movilizado peleando por sus derechos y convicciones. Una fuerza que hoy necesitamos para construir una Patria justa, libre y soberana donde cada habitante de la Argentina pueda desarrollarse con dignidad y felicidad".

En el marco del Día de la Lealtad Peronista, Mariel Fernández también compartió una charla en el PJ de Moreno. "Nos reunimos con Aldana Rodríguez Golisano, candidata a diputada nacional, María Rosa Martínez, senadora provincial, y compañeros y compañeras", detalló.

"Asimismo visualizamos las prácticas de dominación y disciplinamiento desde la Justicia. No solo en Argentina, sino como un plan para la región. Donde todos los ex presidentes de gobiernos soberanos fueron perseguidos por la Justicia", dijo.

Y pidió por la liberación de CFK: "Por esta razón es que denunciamos que Cristina Fernández es presa política".

Mariel Fernández quiere ampliar el Parque Industrial Municipal 2

"Nos reunimos con el equipo de industria para trabajar sobre la ampliación del Parque Industrial Municipal 2, donde incorporamos 52 hectáreas y para planificar cómo profundizar el desarrollo industrial en Moreno", contó en sus redes.

Mariel Fernández agregó "Pese a la difícil situación que atraviesa la industria Argentina por las políticas del gobierno nacional, desde el Municipio hacemos un gran esfuerzo para seguir acompañando a las pymes e industrias, seguir impulsando el crecimiento del parque municipal y generar más trabajo local".

Por otro lado, participó del cierre anual del programa “Construyendo Democracia”. "Se trata de una iniciativa del HCD Moreno que preside Emmanuel Fernández, para que las y los jóvenes de Moreno conozcan cómo funciona el poder legislativo a través de visitas y capacitaciones".

"Interesarse en política y entender en profundidad de qué se trata es fundamental para nuestras comunidades, nuestro municipio y nuestro país. Y sobre todo la participación de las personas que queremos transformar nuestras realidades pensando en el bien común", destacó.

Y remarcó "La política es una postura frente a la vida, y la nuestra es involucrarnos y transformar. Por eso nos alegra mucho cuando los estudiantes se organizan y participan. Gracias por el compromiso que demostraron con esta propuesta, y gracias también a las y los docentes por acompañarlos".