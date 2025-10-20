En el marco del Plenario “Con la Fuerza de los Trabajadores”, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, se reunió con más de 200 trabajadores y trabajadoras sindicales para compartir una jornada de reflexión. "Debatimos sobre los nuevos desafíos del movimiento sindical y el rol del Estado", explicó en redes.

De cara a los comicios del domingo 26, indicó "Estamos frente a una elección que marcará el rumbo de nuestro país. Reafirmamos nuestro compromiso con un proyecto nacional que coloque nuevamente a las y los trabajadores en el centro y logre frenar el modelo de ajuste y exclusión del Gobierno de Milei".

"Para eso, necesitamos construir una nueva mayoría que vuelva a poner al pueblo en la Casa Rosada. Eso solo es posible con Cristina libre", dijo el mandamás quien pidió por la liberación de la expresidenta.

Álvarez reafirmó su compromiso con la salud

En el marco del Día de las y los Pediatras, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, mantuvo un encuentro con las y los profesionales que integran la red de pediatras en las unidades sanitarias del distrito, en el Centro de Medicina Preventiva “Floreal Ferrara”, ubicado en la calle Sitio de Montevideo 1862.

“Con este encuentro reconocemos y valoramos la tarea cotidiana que desarrollan en la atención de la niñez y la adolescencia nuestros pediatras. Además, se generó un espacio de construcción de conocimientos colectivos. Seguimos trabajando para fortalecer nuestro sistema de salud infantil”, expuso Julián Álvarez.

En el intercambio de ideas que se dio, se fortalecieron las redes de trabajo y abordaron de manera integral los nuevos desafíos que presenta la pediatría en el contexto actual.

Las y los pediatras compartieron experiencias, reflexiones y propuestas vinculadas a la práctica diaria en los centros de salud. Asimismo, el Dr. José Kremenchusky brindó una charla sobre las travesías del desarrollo infantil: subjetividad, vínculo temprano y cambios neurobiológicos secundarios a estímulos.

En lo que respecta a la pediatría en Lanús, el Municipio registra un total de 55 profesionales: 30 en el programa de demanda espontánea y 25 en consultorios de atención ambulatoria.

Desde el lanzamiento del Programa de Pediatría, en Lanús se logró alcanzar la atención a niños, niñas y adolescentes de lunes a viernes de 8 a 20 horas en ocho unidades sanitarias.

No obstante, se registran más de 25.000 atenciones en lo que va del año 2025, se realizaron más de 70 jornadas de niñeces en los centros de salud con peso y talla, vacunación y control integral de salud, se fortaleció el sistema y se armó junto con los hospitales una red de atención.

El 30% de los niños y niñas atendidas durante los meses de invierno en los centros de salud de Lanús presentaron sintomatología respiratoria, y en 33 casos se requirió derivación a través del SEL a hospitales del territorio (70% al Hospital Evita y 30% al Hospital Narciso López).

Según los registros de altas de internaciones, en el año hubo 274 niños y niñas de Lanús internados por patologías respiratorias durante esos meses en los diferentes hospitales provinciales.