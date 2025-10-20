En medio de semanas de alta tensión económica y de anuncios vinculados al nuevo acuerdo con Estados Unidos, el valor del dólar se transformó en el centro de la escena, con las legislativas a la vista. En ese marco, el economista y extitular del Banco Nación Carlos Melconian planteó una visión que relativiza la catástrofe social o económica frente a una posible devaluación y trazó su propio diagnóstico sobre la dinámica cambiaria y las implicancias del anuncio con Washington.

"No es que hay olor a devaluación, hay números que lo reflejan"

Melconian fue directo al analizar la coyuntura: "No es que hay olor a devaluación, hay números que lo reflejan", sostuvo. Para graficar la situación usó una metáfora que alude a una intervención externa que ayudó a estabilizar pero que ahora deja preguntas sobre el paso siguiente: "El doctor [Scott] Bessent te colocó tres stents, y en algún momento tenemos que ver cómo sigue la película cuando te saque el andador".

En su análisis, la regla elemental de mercado pesa: "Cuando vos tenés más demanda que oferta, como es el caso de Argentina, o restringís, o permitís tener otro precio". A partir de esa premisa, Melconian concluye que, bajo condiciones donde no hay intervención, el dólar oficial debería ubicarse por encima del valor actual.

Por qué $2000 "no sería una tragedia"

Con esa lógica en mente, el economista afirmó que un dólar ofrecido a $2000 "no sería una tragedia". Su argumento no se apoya en especulaciones sino en la dinámica elemental de oferta y demanda y en la necesidad de un ajuste para acomodar desequilibrios. Según Melconian, la situación está en una transición: "Ahora hay una transición. Para el 2026, tenés que tener un mercado cambiario libre", sostuvo, marcando la idea de que el ajuste actual debería leerse dentro de un proceso de ordenamiento hacia un esquema distinto en el horizonte del próximo año.

Inflación: expectativas y realismo

Melconian también se refirió a los compromisos anunciados por el presidente Javier Milei respecto de la inflación. Descartó la posibilidad de que la inflación llegue a 0 el año próximo y relativizó la expectativa de un dígito anual para 2026. En sus palabras: "Creo que el Presidente va a tener que postergar la idea de inflación de un dígito anual. Los casos de milagro, de países que se acomodaron han tenido cuatro, cinco años de inflación en dos dígitos primero". Y añadió una salvedad sobre lo que podría considerarse un éxito: "Si en el 2026 acomodó lo cambiario, se encamina y la inflación da 20, te voy a decir que es un éxito".

El acuerdo con Estados Unidos: un símbolo del fracaso, según Melconian

Consultado sobre el reciente anuncio del acuerdo con la administración de Donald Trump y la presencia de figuras como Scott Bessent, Melconian fue crítico: asoció la medida a un "fracaso" de la administración y advirtió sobre el papel simbólico que implica la intervención externa. Según él, "Terminamos ahí porque fracasó lo que se hacía" y esa presencia externa le genera "bronca": "A mí cuando tenés que ir a hacer este papel de pseudo colonialismo me da bronca. No me gusta este formato de que el secretario del Tesoro americano se hace cargo del Banco Central de la Argentina, por no decir del área económica, no me gusta eso".

Melconian enmarcó esa situación en una repetición histórica: "Cuando lo han hecho otros gobiernos tampoco. El gobierno de (Mauricio) Macri terminó en una cosa parecida. No es una cosa personal con Milei ni con [Luis] Caputo", afirmó, para cerrar su diagnóstico sobre el acuerdo con una idea sobre causa: "El fracaso fue no acumular reservas".

¿Qué papel jugarán las elecciones en todo esto?

Frente a la presunta condición de apoyo internacional atada a los resultados electorales, Melconian relativizó la influencia estadounidense sobre la marcha del plan local: "Trump no está sin dormir por las elecciones de Argentina. Debe estar hasta pensado cómo sigue. Hasta donde se metió Bessent, y si en serio tienen lo de China en la cabeza, no pueden ir para atrás por el resultado", dijo, dando a entender que el respaldo externo no estará supeditado de forma exclusiva a la dirección de los comicios locales.

Conclusión: ajuste, transición y expectativas

El mensaje de Melconian combina una lectura técnica del mercado cambiario —donde la oferta y la demanda imponen correcciones— con una crítica política y simbólica respecto al rol de socios internacionales en la gestión económica. Su posición es clara: un dólar más alto, incluso cercano a $2000, puede leerse como un ajuste técnico dentro de una transición, no necesariamente como una catástrofe inevitable; y, en paralelo, ve en el acuerdo con Estados Unidos una señal del problema estructural que, en su visión, es la falta de reservas y, por ende, la necesidad de medidas externas.