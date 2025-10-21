Tensión en Diputados: exigen al Gobierno aplicar las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) presentó un proyecto de resolución para exigir al Poder Ejecutivo la inmediata implementación de las leyes de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica en el Hospital Garrahan y de Financiamiento Universitario, ambas vetadas por el presidente Javier Milei pero aprobadas nuevamente por el Congreso al alcanzar los dos tercios de los votos en ambas cámaras.

Críticas al Ejecutivo por incumplir las leyes

En los fundamentos del proyecto, desde UP remarcaron: “No hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique una ley como tal fue aprobada.”

Además, apuntaron contra el Gabinete nacional, al sostener que “lamentablemente en los últimos tiempos el Poder Ejecutivo desconoce las facultades del Congreso y elabora novedosos y ridículos argumentos para evadir las obligaciones que desde este Poder se le imponen por imperio de la norma constitucional.”

Los legisladores opositores también denunciaron que “la falta de promulgación es otro ardid para evitar garantizar los derechos establecidos por las diferentes normas”.

Entre los firmantes del proyecto se encuentran Germán Martínez (jefe de bloque), Cecilia Moreau, Sergio Casas, Sergio Palazzo, Roxana Monzón, Jorge Romero, Hugo Yasky, Leandro Santoro, Jorge Muñoz, Adolfo Bermejo, Carlos Castagneto, Mónica Macha y Jorge Araujo Hernández.

Anticipo oficial

Según trascendió, el Gobierno nacional publicará en el Boletín Oficial ambas leyes insistidas, pero al igual que ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad, serían promulgadas sin ejecución presupuestaria, lo que vuelve incierta su aplicación real.

Reunión por el Presupuesto 2026: la oposición insistió con las leyes vetadas

En paralelo, el Presupuesto 2026 fue tema central de un encuentro entre el oficialismo y distintos bloques opositores, realizado en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Participaron por el Ejecutivo Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo. La reunión estuvo encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

Desde el oficialismo bautizaron a este grupo como el “Cuadrado de Zinc”, en referencia al mineral de características maleables y dúctiles, quienes conducirán el debate presupuestario.

La oposición reclamó diálogo institucional

Por parte de la oposición participaron Silvana Giudici, Daiana Fernández Molero, Pamela Verasay, Karina Banfi, Martín Tetaz, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Pablo Juliano, Manuel Aguirre, Eduardo Falcone, Pablo Cervi, Martín Arjol y José Luis Garrido, entre otros.

Sin embargo, desde Unión por la Patria se negaron a asistir al encuentro. “Nuestro ámbito para debatir el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2026 es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela. El Presupuesto se discute a la luz del día en la Comisión de Presupuesto”, advirtió Germán Martínez, jefe del principal bloque opositor.

Por su parte, el diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda) expresó en la red social X que no fueron convocados. “Nos enteramos por los medios. No recibimos invitación alguna. Saben que desde el Frente de Izquierda no seremos parte de la coalición que están impulsando Trump y sus enviados para sostener este plan de entrega nacional. No somos gatitos mimosos de la embajada ni del poder económico”, escribió.

Reclamos por las tres leyes insistidas

Durante el encuentro, los bloques de la oposición dialoguista —como Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Liga del Interior— reclamaron que el Presupuesto 2026 contemple partidas específicas para las tres leyes insistidas: Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

Al finalizar la reunión, Nicolás Massot calificó el encuentro como “una primera aproximación” y valoró la “predisposición aparente” del oficialismo, aunque advirtió que “la reunión no fluyó de la manera que imaginábamos”.

El legislador sostuvo que su espacio planteó que “el presupuesto tenía que reflejar las tres leyes sobre las que el Congreso logró insistir”, pero reconoció trabas en el diálogo: “Va a ser difícil avanzar si el Gobierno no quiere cumplirlas. Es un punto ineludible para avanzar sobre otros.”

Juliano: “No hubo acuerdo político, lo que hay es un comienzo de diálogo”

El diputado Pablo Juliano, presidente del bloque Democracia para Siempre, afirmó que “no hubo acuerdo político, lo que hay es un comienzo de diálogo”.

Además, reclamó la promulgación completa de la Ley de Emergencia Pediátrica, sin repetir el esquema de la Emergencia en Discapacidad, que fue promulgada sin fondos: “Pedimos que el Gobierno no haga una promulgación a medias. Porque si no, de vuelta vas a caer en amparos, en incumplimiento de leyes.”

Juliano insistió en que el Ejecutivo debe buscar los fondos necesarios, al recordar que “en su momento había dicho intempestivamente que estaba en condiciones de poder gastar 12.000 millones de pesos para reimprimir las boletas sin (José Luis) Espert.”

El radical concluyó que “es obligación nuestra como legisladores conseguir una ley de presupuesto para el año que viene y vamos a agotar todas las instancias.”