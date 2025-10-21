Boca salió de los playoffs y perdió terreno en la Anual

La continuidad de la fecha 13 del Torneo Clausura comenzó este lunes con dos partidos decisivos: Deportivo Riestra, que se impuso por la mínima ante Instituto, y Tigre, que rescató un empate 2 a 2 con un jugador menos frente a Barracas Central.

Ambos resultados, sumados al gran triunfo de San Lorenzo frente a Atlético Tucumán, complicaron notablemente a Boca Juniors, que perdió posiciones tanto en su zona como en la Tabla Anual.

El Xeneize cayó al noveno puesto de la Zona A, quedando fuera de los playoffs. En la tabla acumulada, bajó al quinto lugar, aún sin poder ingresar a la zona de Copa Libertadores 2026.

Vale recordar que el conjunto dirigido por Claudio Úbeda tiene pendiente su duelo ante Barracas Central, que se disputará el lunes 27 en condición de visitante.

Resultados que cambiaron el panorama

La fecha 13 comenzó el viernes con tres encuentros clave que impactaron tanto en las posiciones de cada grupo como en la Tabla Anual, que define el acceso a las copas internacionales y uno de los descensos.

En el Cilindro de Avellaneda, Racing venció 1-0 a Aldosivi gracias a un penal convertido por Luciano Vietto. Con este resultado, La Academia subió al octavo puesto del Grupo A con 18 puntos, ubicándose en zona de Sudamericana, mientras que el Tiburón continúa comprometido en zona de descenso.

Luego, Argentinos Juniors derrotó 3-1 a Newell’s con el estreno de Sergio Romero en el arco, resultado que lo dejó tercero en el Grupo A y metido de lleno en la pelea por la Libertadores. En tanto, Lanús venció 2-0 a Godoy Cruz en La Fortaleza y se colocó como escolta en la Zona B, detrás del líder Deportivo Riestra.

Boca desperdició la chance de ser líder

El sábado, Independiente Rivadavia cayó 2-1 ante Banfield en Mendoza. Luego, Boca Juniors sufrió una dolorosa derrota 2-1 frente a Belgrano en La Bombonera, desaprovechando la posibilidad de quedar como único líder del Grupo A.

Con ese traspié, los dirigidos por Úbeda permanecen con 17 puntos y en la novena posición, fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

Por su parte, River Plate volvió al triunfo en Córdoba, donde venció 2-0 a Talleres y superó a Boca en la Tabla Anual. El Millonario suma 52 puntos, uno más que Argentinos Juniors (51) y Riestra (51), y dos por encima del Xeneize (50), que aún debe disputar su partido pendiente. Rosario Central se mantiene como líder de la Anual con 59 unidades.

Estudiantes se quedó con el clásico y San Lorenzo dio el golpe

En la jornada del domingo, Estudiantes de La Plata venció 2-0 a Gimnasia en una nueva edición del clásico platense, resultado que le permitió subirse a la cima de la Zona A.

Por su parte, Sarmiento cayó en Junín ante Vélez Sarsfield, mientras que San Martín de San Juan sorprendió a Independiente en un duelo clave por la lucha por no descender.

En el cierre del día, el líder de la Tabla Anual, Rosario Central, se impuso ante el último campeón, Platense, y se mantiene firme en la pelea por repetir el título.

Lo que queda de la fecha 13

La jornada se completará con dos partidos. Este martes, Unión recibirá a Defensa y Justicia, mientras que el miércoles cerrarán la fecha Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Con los resultados ya registrados, la pelea por los playoffs, el ingreso a las copas internacionales y la permanencia sigue al rojo vivo.