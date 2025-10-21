En un nuevo video difundido en redes, el principal referente del Frente Renovador, Sergio Massa, explicó cómo votar este domingo 26 de octubre, tras el cambio en el sistema electoral. Massa enseñó las dos formas más simples de votar a Fuerza Patria para frenar a Milei: “La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”. Y agregó: “La segunda forma es ir fuerte en la columna del medio”. Y finalizó el video: “El 26 de octubre, votamos Fuerza Patria para frenar a Milei”.

Tras ello, el alcalde de Bolívar, Marcos Pisano, compartió en sus redes (X) el mensaje y vídeo de Massa.

El 26 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires, fuerte y al medio. Buscá la bandera de Argentina y votá a Fuerza Patria para frenar a Milei. pic.twitter.com/Womsk5tztZ — Sergio Massa (@SergioMassa) October 20, 2025

¿Qué es la Boleta Única Papel?

El 1 de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación en elecciones nacionales.

De este modo la BUP será implementada por primera vez en las elecciones nacionales legislativas 2025.

Este 26 de octubre votamos a Fuerza Patria🇦🇷la única herramienta para poner un freno al gobierno de Milei. pic.twitter.com/ltarGBnFq3 — Marcos Pisano (@MarcosEPisano) October 21, 2025

La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.

La BUP está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.

Aniversario de Pirovano

Por otro lado, el intendente municipal Marcos Pisano, junto al secretario de Gobierno Marcos Beorlegui, acompañaron a la delegada municipal Romina Iribarne en el acto oficial por el 112° aniversario de Pirovano.

La celebración tuvo lugar frente a la Delegación Municipal, contó con la presencia de autoridades del ejecutivo, referentes de instituciones educativas e intermedias, y las tradicionales banderas de ceremonia que dieron marco al encuentro.

El festejo incluyó números artísticos de grupos locales y la presentación especial del folclorista Seba Cayre, que llenó de música y emoción la jornada.

Niños y niñas de la Escuela Primaria participaron activamente de la celebración, compartiendo junto al intendente el tradicional “feliz cumpleaños” a la localidad, para luego disfrutar de un desayuno entre los presentes.

➡️https://t.co/ExAsbKGpa5 pic.twitter.com/faf7uGUldh — Gobierno Bolívar (@gobiernobolivar) October 21, 2025