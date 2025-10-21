El diputado provincial por la segunda sección electoral, Julio Pasqualin, viajó a Pergamino. En dicho distrito, acompañó al candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en el espacio Provincias Unidas, Florencio Randazzo y a la candidata a renovar su banca en diputados, Danya Tavela, en una visita al Club Sports.

"Fue una visita especial. En el Club Sports de Pergamino, junto a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) inauguraron un nuevo espacio de aprendizaje: la 'Casitas del Saber', pensado para niñas y niños de entre 6 y 12 años que buscan apoyo escolar, contención y crecimiento", detalló.

En ese sentido, el legislador dijo "Creemos en la educación como motor de inclusión y en las instituciones comunitarias como aliadas fundamentales en este camino".

Y agregó "Creemos en una Argentina federal, que nace del interior y busca una mejor gobernabilidad del país. Construyamos unidos la Argentina que nos merecemos".

Visita a San Nicolás

El legislador Julio Pasqualin también visitó recientemente el distrito de San Nicolás. Allí, recorrió con los candidatos de Provincias Unidas Emilio Monzó y Danya Tavela el Parque Industrial Norte (PIN). "Dialogamos con empresarios y directivos sobre los desafíos y oportunidades del sector. Luego nos reunimos con medios de comunicación para compartir nuestras propuestas. Y cerramos la jornada con una reunión con dirigentes de la Segunda Sección Electoral, fortaleciendo los lazos con nuestra comunidad", contó en Instagram.

Paso por Santa Fe

Previo a estas visitas, junto al primer candidato a Diputado Nacional, Florencio Randazzo y la Diputada Nacional Danya Tavela; Pasqualin contó que visitaron Santa Fe. "Nos reunimos con el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maxi Pullaro, en Rosario, junto a sus funcionarios en el centro de Monitoreo. Dialogamos sobre los avances y desafíos del sistema de seguridad en la provincia de Santa Fe. Seguimos aportando ideas, escuchando voces y comprometidos con un futuro más seguro para todos".