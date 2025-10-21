Pasqualín: "Creemos en la educación como motor de inclusión"
El diputado provincial por la segunda sección electoral, Julio Pasqualin, brindó detalles de su recorrido por Pergamino, San Nicolás y Rosario junto a los candidatos de Provincias Unidas.Legislativas21 de octubre de 2025Soledad Castellano
El diputado provincial por la segunda sección electoral, Julio Pasqualin, viajó a Pergamino. En dicho distrito, acompañó al candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en el espacio Provincias Unidas, Florencio Randazzo y a la candidata a renovar su banca en diputados, Danya Tavela, en una visita al Club Sports.
"Fue una visita especial. En el Club Sports de Pergamino, junto a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) inauguraron un nuevo espacio de aprendizaje: la 'Casitas del Saber', pensado para niñas y niños de entre 6 y 12 años que buscan apoyo escolar, contención y crecimiento", detalló.
En ese sentido, el legislador dijo "Creemos en la educación como motor de inclusión y en las instituciones comunitarias como aliadas fundamentales en este camino".
Y agregó "Creemos en una Argentina federal, que nace del interior y busca una mejor gobernabilidad del país. Construyamos unidos la Argentina que nos merecemos".
Visita a San Nicolás
El legislador Julio Pasqualin también visitó recientemente el distrito de San Nicolás. Allí, recorrió con los candidatos de Provincias Unidas Emilio Monzó y Danya Tavela el Parque Industrial Norte (PIN). "Dialogamos con empresarios y directivos sobre los desafíos y oportunidades del sector. Luego nos reunimos con medios de comunicación para compartir nuestras propuestas. Y cerramos la jornada con una reunión con dirigentes de la Segunda Sección Electoral, fortaleciendo los lazos con nuestra comunidad", contó en Instagram.
Paso por Santa Fe
Previo a estas visitas, junto al primer candidato a Diputado Nacional, Florencio Randazzo y la Diputada Nacional Danya Tavela; Pasqualin contó que visitaron Santa Fe. "Nos reunimos con el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maxi Pullaro, en Rosario, junto a sus funcionarios en el centro de Monitoreo. Dialogamos sobre los avances y desafíos del sistema de seguridad en la provincia de Santa Fe. Seguimos aportando ideas, escuchando voces y comprometidos con un futuro más seguro para todos".
Tensión por los biocombustibles: Nación propone postergar los cambios hasta 2027
El debate por los biocombustibles dividió a senadores del país y dejó en evidencia la tensión entre los sectores productores de granos y los petroleros.
Diputados opositores exigen aplicar leyes insistidas y critican al Gobierno
El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto para exigir la puesta en marcha de las leyes vetadas por Javier Milei. En paralelo, durante una reunión por el Presupuesto 2026, la oposición volvió a reclamar fondos para las normas insistidas.
El Gobierno busca postergar el debate del Presupuesto hasta después de las elecciones
El Gobierno busca tratar el Presupuesto 2026 recién con el nuevo Congreso. La oposición exige explicaciones y la presencia de Caputo. Todos los detalles.
Tras las elecciones, al Gobierno le espera una dura batalla en el Senado
Aunque el oficialismo logró una semana de calma antes de los comicios, deberá enfrentar un escenario complejo en la Cámara alta, con temas sensibles como los DNU, la Defensoría del Niño y la elección del Defensor del Pueblo.
Encuesta: polarización total a horas de las elecciones
Encuesta en Entre Ríos: empate técnico y baja participación. Benegas Lynch arriba, Bahl achica. Todo se define el domingo. Enterate todos los números.
Entrevista GLP. “General Rodríguez está sucio, abandonado e inseguro”: durísimo diagnóstico sobre la gestión de Mauro García
Con calles anegadas, esquinas llenas de basura y un crecimiento “enorme” del delito, los vecinos denuncian la falta de respuestas y advierten que la administración del intendente no solo “ha empeorado” sino que “está en retroceso”. Aseguran que la ciudad parece “una película de terror, porque el panorama es tétrico y nadie viene al rescate”.
Ishii recordó la independencia de José C. Paz y fue distinguido por su labor educativa en Corea
El intendente Mario Ishii evocó los inicios de la lucha por la independencia de José C. Paz, celebró los avances del distrito y destacó un nuevo reconocimiento recibido en Corea por su trabajo en educación y cooperación internacional.