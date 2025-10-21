Leo Nardini: "Hay que ponerle un freno a Milei"

"Con Patria Primero llegamos a Salta en el último tramo de la campaña y pude acompañar a Urtubey y Nora Giménez, como candidatos a senadores; y a Emiliano Estrada, Mercedes Figueroa y Carlos Rodas como candidatos a diputados en un plenario en esta provincia con argentinos/as de buena fe", escribió Nardini en sus redes.

"Este es un pueblo que sabe del esfuerzo y la solidaridad. Y en estos tiempos necesitamos de mas empatía, más unión y de construir propuestas, construir futuro", aseguró el alcalde.

Sobre la implementación de la BUP, dijo "Es marcando por Fuerza Patria en la boleta que se le pone un freno a Milei y en Salta es con Juan Manuel cono senador nacional, Emiliano como diputado nacional y el resto de compañeros/as".

Y cerró "Estoy convencido de que Juan Manuel va a pelear por los intereses de los salteños desde el Senado Nacional, asi que cada uno desde nuestro lugar pondrá el esfuerzo necesario para las elecciones de este domingo".