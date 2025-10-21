Leo Nardini: "Hay que ponerle un freno a Milei"
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, viajó a Salta para acompañar a Juan Manuel Urtubey en último tramo de campaña.Municipales21 de octubre de 2025Soledad Castellano
"Con Patria Primero llegamos a Salta en el último tramo de la campaña y pude acompañar a Urtubey y Nora Giménez, como candidatos a senadores; y a Emiliano Estrada, Mercedes Figueroa y Carlos Rodas como candidatos a diputados en un plenario en esta provincia con argentinos/as de buena fe", escribió Nardini en sus redes.
"Este es un pueblo que sabe del esfuerzo y la solidaridad. Y en estos tiempos necesitamos de mas empatía, más unión y de construir propuestas, construir futuro", aseguró el alcalde.
Sobre la implementación de la BUP, dijo "Es marcando por Fuerza Patria en la boleta que se le pone un freno a Milei y en Salta es con Juan Manuel cono senador nacional, Emiliano como diputado nacional y el resto de compañeros/as".
Y cerró "Estoy convencido de que Juan Manuel va a pelear por los intereses de los salteños desde el Senado Nacional, asi que cada uno desde nuestro lugar pondrá el esfuerzo necesario para las elecciones de este domingo".
Wischnivetzky fortalece el cooperativismo en Mar Chiquita
En una agenda cargada de trabajo político y cultural, Walter Wischnivetzky reafirmó su compromiso con el desarrollo cooperativo y con los valores históricos del peronismo.
Leandro N. Alem: Ferraris impulsa obras viales, educativas y de infraestructura
El intendente Carlos Ferraris encabezó una serie de acciones que incluyeron la reparación de la Ruta 50, la entrega de equipamiento escolar y de banderas institucionales, además de mejoras en espacios públicos de Alberdi.
Osuna: "Vamos a ponerle un freno a Milei y seguir construyendo el país que queremos"
El intendente de General Las Heras, Javier Osuna, habló de "la importancia de participar, militar y defender nuestros derechos".
Salto refuerza su flota municipal con nuevos vehículos
Con nuevas unidades para Infraestructura y Arroyo Dulce, la Municipalidad de Salto mejora su flota operativa. Al mismo tiempo, se ultiman detalles para el evento “Vinos que ArraiGahan”, que reunirá a más de quince bodegas del país.
Encuesta: polarización total a horas de las elecciones
Encuesta en Entre Ríos: empate técnico y baja participación. Benegas Lynch arriba, Bahl achica. Todo se define el domingo. Enterate todos los números.
Entrevista GLP. “General Rodríguez está sucio, abandonado e inseguro”: durísimo diagnóstico sobre la gestión de Mauro García
Con calles anegadas, esquinas llenas de basura y un crecimiento “enorme” del delito, los vecinos denuncian la falta de respuestas y advierten que la administración del intendente no solo “ha empeorado” sino que “está en retroceso”. Aseguran que la ciudad parece “una película de terror, porque el panorama es tétrico y nadie viene al rescate”.
Ishii recordó la independencia de José C. Paz y fue distinguido por su labor educativa en Corea
El intendente Mario Ishii evocó los inicios de la lucha por la independencia de José C. Paz, celebró los avances del distrito y destacó un nuevo reconocimiento recibido en Corea por su trabajo en educación y cooperación internacional.