En lo que va de 2025, la Municipalidad de Berazategui ya otorgó este beneficio a más de 50 entidades de todo el distrito, lo que representa un ahorro para los vecinos y vecinas que administran y participan de cada uno de estos espacios.

Durante la ceremonia, Mussi expresó: “Ésta es una forma de agradecerles y, de alguna manera, compensar todo el esfuerzo que hacen las instituciones de Berazategui en favor de nuestra comunidad. Ya son casi 70 millones de pesos que el Municipio dejará de percibir este año y lo tomamos como un subsidio indirecto a las instituciones intermedias, para que puedan seguir haciendo todo lo que hacen por los y las berazateguenses”.

Por su parte, el secretario de Economía local, Santiago Castagno, indicó: “Ésta es una política que desde hace 37 años impulsa Juan José Mussi y que no se limita a las entidades, sino que se extiende a los jubilados, pensionados, excombatientes y personas carentes de recursos. En esta ocasión, es una forma de retribuirle a nuestras Asociaciones Civiles toda esa labor por el prójimo que realizan desinteresadamente, todos los días, sin recibir nada a cambio más que la satisfacción de ser solidarios. Para nosotros, desde el Municipio, es un orgullo poder ayudarlos”.

En esta oportunidad, el beneficio alcanzó a las siguientes instituciones:

Instituciones religiosas: el Obispado de Quilmes, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Congregación de Jesús, la Iglesia Nueva Apostólica Sud América, la Asociación de los Testigos de Jehová, la Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal, la Iglesia Universal del Reino de Dios y la Misión Cristiana Pentecostal Villa España.



Centros de Jubilados: Mesa Coordinadora, Los Manzanos, Jóvenes de Antaño, Celeste y Blanco, Juan María Gutiérrez, El Fortín de San Pedro, Atardecer y Villa Giambruno.

Asociaciones Civiles: Asociación Escuela Científica Basilio, Culto a Dios, Asociación Civil Oikumene, Bomberos Voluntarios de Berazategui, Asociación Bomberos Voluntarios (Cuartel) y la Asociación Colombófila Berazategui.

Sociedades de Fomento: Barrio Argentina y Asociación Vecinal 17 de Agosto, de Los Manzanos.

También recibieron la eximición: la Biblioteca Popular José Ingenieros, el Club Social y Deportivo Libertad, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Fundación Lugar del Sol.

55 empleados de la Municipalidad de Berazategui pasaron a planta permanente

En un emotivo acto realizado en el Edificio Municipal, 55 trabajadores y trabajadoras municipales de Berazategui recibieron el pase a planta permanente. Asimismo, se reconoció a 26 empleados que cumplieron 25 años de trayectoria en el Municipio. La ceremonia fue encabezada por el intendente Juan José Mussi y contó con la presencia del Gabinete municipal.

“Hoy nos acompañan los compañeros de los Sindicatos. Somos empleados municipales, orgullosamente municipales. Tenemos que cumplirle a nuestros vecinos y vecinas. Sigamos atendiendo bien a la gente, pongamos el oído”, expresó Mussi.

Los trabajadores beneficiados con el pase a planta permanente pertenecen a las Secretarías de Organizaciones No Gubernamentales (ONG); Control Urbano; Comunicación Pública; Gobierno; Economía; Servicios Públicos; Cultura y Educación; Salud Pública e Higiene; Obras Públicas; Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes; Secretaría General; y Asesoría Letrada. Asimismo, quienes fueron reconocidos por sus 25 años de trayectoria se desempeñan en Obras Públicas; Salud Pública e Higiene; Cultura y Educación; Economía; Gobierno; Servicios Públicos; Privada; y en el Honorable Concejo Deliberante (HCD). Estos últimos empleados recibieron una medalla, un certificado, el poema “Amigo Municipal” del Dr. Juan José Mussi y un beneficio económico equivalente a su sueldo básico vigente.