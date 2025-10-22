Leo Nardini: "Es un orgullo sostener esta articulación entre la salud y la educación pública"

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, renovó junto a la Facultad de Medicina de la UBA el convenio que permite que jóvenes profesionales realicen sus residencias médicas en el sistema de salud.

Municipales22 de octubre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

Desde redes, el alcalde Leo Nardini comentó: "Renovamos junto a la Facultad de Medicina de la UBA el convenio que permite que jóvenes profesionales realicen sus residencias médicas en el sistema de salud de Malvinas Argentinas".

En ese sentido, dijo que "Es un orgullo sostener esta articulación entre la salud y la educación pública, que brinda oportunidades de formación a nuevos especialistas y, al mismo tiempo, fortalece la atención en nuestros hospitales y centros de salud".

MussiMussi remarcó su compromiso con las instituciones de Berazategui

Y remarcó su compromiso "Seguimos invirtiendo en un sistema municipal que combina calidad, compromiso y vocación de servicio, para cuidar cada día mejor a nuestros vecinos y vecinas".

Por último, desde X, indicó "Gracias al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Prof. Dr. Luis Ignacio Brusco, y al secretario de Educación Médica, Dr. Matías Rojo, por la rúbrica de este acuerdo".

