En la antesala de las elecciones generales, el Gobierno nacional proyecta que la participación superará el 70% del padrón en todo el país. Según estimaciones oficiales, el nivel de concurrencia aumentará más de diez puntos en comparación con los comicios provinciales celebrados a lo largo del año.

"Estimamos que la participación se va a ubicar en torno al promedio histórico, entre el 70 y 75% del padrón electoral", sostuvo una fuente del Ejecutivo. En esa línea, desde el entorno presidencial aseguraron que esperan “que vaya más gente a votar” y remarcaron: “Apelamos a que se tome conciencia de lo que está en juego. El ausentismo beneficia a los K”.

El llamado de Milei a las urnas

El presidente Javier Milei también se sumó al pedido. En su primera entrevista con la TV Pública —realizada por Guillermo Andino y difundida este martes—, el mandatario instó a la ciudadanía a participar de los comicios: “Vayan a votar, porque los malos no dejan de votar. Los que no votan son la gente de bien. Y no hay que permitir que los malos dirijan nuestro futuro”, expresó el jefe de Estado.

Además, advirtió que “el kirchnerismo quiere subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar”. Y agregó: “La elección es mucho más importante de lo que creemos por el formato de sistema de representación republicano que tenemos. La composición de las cámaras es muy importante, si uno no cambia esa composición es muy difícil después pasar proyectos”.

El antecedente de baja participación

La menor participación histórica en elecciones generales se registró en 2021, cuando votó el 71,7% del padrón en plena pandemia de coronavirus. En aquellas parlamentarias, el contexto sanitario y las restricciones de movilidad afectaron la concurrencia a las urnas.

Ese registro rompió el récord previo de 2003, cuando votó el 71,9% del padrón tras la crisis política y económica de 2001. En ese entonces, los jóvenes de 16 y 17 años aún no podían votar, ya que la ampliación del padrón recién llegó con la Ley 26.774, sancionada en 2012, que incorporó a ese grupo etario al electorado.

Participación en la historia democrática

Desde el retorno de la democracia en 1983, los niveles de participación han oscilado entre el 70% y el 85%. En 2019, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) marcaron otro punto bajo, con apenas el 66,2% del padrón presente en las urnas.

En las elecciones generales de ese mismo año, la participación subió al 75,15%, mientras que para las presidenciales alcanzó el 81,31%. En 2023, en cambio, la movilización ciudadana trepó al 77%, impulsada por la fuerte disputa entre los principales candidatos presidenciales.

El desafío del próximo domingo

Las elecciones generales del próximo domingo 26 de octubre pondrán a prueba la capacidad del oficialismo para revertir la tendencia al ausentismo registrada en las provincias durante este año, donde en promedio solo votó el 60% del padrón.

Con el objetivo de aumentar la participación y fortalecer el respaldo legislativo, desde el Gobierno buscan transmitir la idea de que “no votar es dejar el futuro en manos equivocadas”. La apuesta es clara: elevar la concurrencia para garantizar gobernabilidad y avanzar con las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.