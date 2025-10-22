Crisis interna y recambio: Werthein deja la Cancillería

Gerardo Werthein no continuará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores a partir del próximo lunes. El funcionario comunicó su decisión al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general Karina Milei, durante una reunión realizada el viernes pasado en la Quinta de Olivos.

En la Casa Rosada confirmaron que el mandatario aceptó su renuncia, que se hará efectiva luego de las elecciones nacionales.

Durante ese encuentro, Werthein explicó que su decisión se debía a diferentes motivos, entre ellos roces con otros miembros importantes del Gobierno. Según su entorno, la intención del ministro saliente es continuar vinculado a la política, especialmente en el área de Relaciones Internacionales, con una fuerte presencia en Washington.

Cortocircuitos con el entorno presidencial

Desde hace días circulaban versiones sobre su inminente salida. En medio de la última gira presidencial por Estados Unidos, en el entorno del asesor Santiago Caputo —y también en otros espacios ajenos al Gobierno— se había manifestado malestar con el canciller.

El motivo fue una presunta falta de comunicación hacia Donald Trump sobre el tipo de elecciones que se celebrarán en Argentina: se especuló con que el expresidente estadounidense habría creído que eran elecciones presidenciales y no de medio término.

Werthein y Caputo nunca tuvieron un vínculo fluido. El asesor mantiene contactos directos con la administración estadounidense a través de canales extraoficiales, algo que el canciller percibía como una intromisión en sus gestiones diplomáticas.

La situación se tensó aún más cuando Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan” en redes sociales y allegado a Caputo, difundió públicamente la postura del grupo de “los gordos”, lo que terminó por detonar la paciencia del funcionario.

Movimientos finales y señales de distanciamiento

Como anticipo de su salida, Werthein firmó este lunes una lista con más de 80 traslados de diplomáticos al exterior. Además, el fin de semana había hecho trascender, a través de periodistas cercanos, que le había planteado un ultimátum al Presidente por la influencia de su asesor.

Su llegada al Gabinete se había dado en octubre del año pasado, tras el despido de Diana Mondino, cuyo voto a favor de Cuba en una asamblea de la ONU había precipitado su salida. Desde entonces, Werthein encabezó una política exterior alineada con Estados Unidos e Israel, sosteniendo esa línea en las votaciones de los ámbitos multilaterales.

Tensión entre Karina Milei y Caputo

En su gestión, Werthein mantuvo mejor relación con Karina Milei que con Santiago Caputo. La secretaria general tiene como principal referente en el área a Úrsula Basset, quien actuó como una interventora informal durante la gestión de Mondino.

Por su parte, el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, cercano a Caputo, negó públicamente en su cuenta de X que tenga intenciones de convertirse en ministro.

Los posibles reemplazantes

En los últimos días comenzaron a circular varios nombres para suceder a Werthein. Entre ellos, se mencionó al exvicepresidente Carlos Ruckauf, aunque en el Gobierno también se barajó —aunque con poca probabilidad— que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pudiera asumir el cargo.

Otros nombres que suenan son el del cónsul en San Pablo, Luis María Kreckler, quien ha sostenido la política exterior bajo el sello libertario, y el del dirigente del PRO Fulvio Pompeo, exsecretario de Asuntos Estratégicos durante el gobierno de Mauricio Macri. También se mencionó al expresidente provisional del Senado, Federico Pinedo, que ofició como sherpa argentino en el G20 el año pasado.

Quienes conocen de cerca al Presidente aseguran que Milei prefiere tener cerca a personas con las que mantiene confianza personal para tratar los temas de Gabinete. Además de la economía, la política exterior se ha convertido en una de las prioridades de su gestión.

Más cambios en el Gabinete

La de Werthein será la primera salida del Gabinete, pero no la única. El propio Presidente ratificó que a partir del 10 de diciembre dejarán sus cargos Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), ambos candidatos en las elecciones del 26 de octubre.

También se busca un reemplazante para el vocero Manuel Adorni, que asumirá como legislador porteño, y no se descartan nuevos movimientos dentro del equipo presidencial.

“Yo tengo un contrato con la población, con los argentinos, y lo voy a cumplir. ¿Eso qué quiere decir? Que de cara al segundo tramo de este mandato, voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación, y eso es lo que voy a hacer. Es decir, el día 26, a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”, expresó Javier Milei.