Racing cayó 1-0 ante Flamengo en la ida de las semifinales, en un partido que se definió en los minutos finales por un gol en contra de Marcos Rojo a los 87. El equipo de Gustavo Costas había resistido durante todo el encuentro en el Maracaná, pero no pudo sostener el empate.

Tras el encuentro, el entrenador de la Academia brindó una conferencia de prensa en la que expresó su enojo por el arbitraje, su orgullo por los jugadores y su esperanza de cara a la revancha en Avellaneda.

“Son el mejor equipo de Sudamérica, pero tenemos la gloria adelante”

En su primera reflexión, Costas destacó la jerarquía del rival y el esfuerzo de su plantel: “Vos enfrentás a un equipo que es una Selección. ¿Viste quién salía y quién entraba? Te llevan más que vos. Son el mejor equipo de Sudamérica, compiten con equipos europeos. ¿Cómo se compite? Con el corazón y el alma, dejando todo. Esperamos recuperar a algunos jugadores. Sabemos que son más que nosotros, cobran un poquito más que nosotros, pero estos chicos saben que tienen la gloria ahí adelante”.

El técnico pidió redoblar esfuerzos para la revancha: “Nos faltan 90 minutos, ojalá que den ocho más como dieron acá. Y con eso se compite, y más con nuestra gente en el Cilindro”.

“La gente tiene que estar orgullosa de este plantel”

Consultado sobre si Racing puede soñar con dar vuelta la serie, el DT fue contundente: “Seguro, me voy con esa sensación. Lo digo siempre, no porque esté dirigiendo yo. Veníamos con muchos problemas de lesiones, jugadores que no estaban al 100%, Rojas que sabía que jugaría 60 minutos, lo de Sosa... Terminó, si lo ves a Sosa pensás que fue a una guerra. Tiene todo el ojo morado, cerrado, abierta la nariz, qué les puedo decir. La gente tiene que estar orgullosa de este plantel”.

Costas volvió a remarcar la entrega de sus dirigidos y el valor de competir ante uno de los rivales más poderosos del continente.

“Vamos a ir a Lima”

El entrenador se mostró optimista con el futuro inmediato y lanzó una frase que encendió la ilusión de los hinchas: “Tratamos de jugar de igual a igual, después ellos tienen un equipazo. Tienen mucho más poder, pero esto sigue abierto. Les agradezco a la gente que nos dio todo el apoyo en el estadio. Tenemos que estar más juntos y vivos que nunca. En casa nos jugaremos el sueño de poder ir a Lima... De poder, no. ¡Vamos a ir a Lima!”.

Enojo con el arbitraje de Valenzuela

Uno de los temas que más generó polémica fue el arbitraje de Jesús Valenzuela, tras un gol anulado a Racing. Costas no ocultó su malestar: “No voy a hablar del árbitro, no sé por qué nos anularon el gol, pero bueno... Habrá visto... La gente del VAR tampoco llamó me parece... Habrá sido muy grande la falta. No entendí, pero no voy a hablar del árbitro ahora”.

Y agregó: “Hicimos un gol, lástima que no se cobró. El otro partido es en nuestra casa, con nuestra gente, y los sueños hay que buscarlos. Tienen jugadores de mucha clase y un gran técnico, pero no hay que tener miedo a nada. Tenemos que llegar a Lima como sea”.

“Me siento reflejado en este equipo como hincha”

Conmovido por la actitud del plantel, Costas relató lo que les dijo a los jugadores tras el partido: “A los chicos los felicité, estoy orgulloso. Se me caen las lágrimas. Había pibes que no estaban para los 90 y lo hicieron. Me siento reflejado en este equipo como hincha. Al fútbol, cuando sabés que el rival es superior, a veces hay que ganar de otra manera. El fútbol te da esa posibilidad. Pueden tener más, pero nuestros chicos tienen un corazón enorme y quieren llevar a Racing a lo más alto”.

Elogio para Cambeses y mensaje final al hincha

El DT también tuvo palabras de reconocimiento para el arquero Facundo Cambeses: “Estoy contentísimo por él porque es un chico que trabajó y esperó su momento. Está en un momento espectacular, hoy demostró por qué Scaloni lo llevó a la Selección”.

Sobre el cierre, Costas envió un mensaje de unión a todo el mundo Racing: “No estoy tan viejo, pero lo voy a repetir. Tenemos que estar más juntos que nunca para pasar a la final. Todos. El que quiere a Racing quiere estar con nosotros”.

Y concluyó con una frase que resume su estado de ánimo: “Yo también tengo una bronca enorme, pero no estoy triste. El hincha de Racing tiene que estar más orgulloso del plantel y de cómo los representó. Hay que ver a quién te enfrentaste, y ellos lo demostraron. La gente no tiene que estar triste, y lo digo como hincha. Yo estoy orgulloso. Después el rival te lleva... Pero teníamos muchas dudas en la formación, había algunos jugadores que no estaban para jugar”.