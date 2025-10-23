Curutchet confía en "la fuerza del pueblo" para "ponerle freno a Milei"

El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, se refirió a las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre.

"Vamos a militar con pasión hasta el último día, escuchando y hablando con cada vecino, porque tenemos la convicción de que hay otra forma de gobernar y la fuerza de un pueblo para ponerle un freno a Milei", dijo el jefe comunal del distrito de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, quien desde su cuenta en X pidió votar por Fuerza Patria.

En otra ocasión, el alcalde recorrió el asfalto de calle Melgar y el entubado de Monteagudo. "Son dos de las tantas obras que estamos llevamos adelante con el esfuerzo de toda la comunidad", destacó.

"No son tiempos sencillos pero con orgullo podemos decir que en Marcos Paz la obra pública no se detiene. Con una administración eficiente y el compromiso de la Provincia, seguimos haciendo obras que transforman nuestra ciudad y mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas", remarcó.

Curutchet recibió a Correa

Junto al ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa; el intendente entregó certificados a 50 egresados del Centro de Formación Labora 409. Dijo sentir mucho orgullo.

"En tiempos tan complejos como los que estamos atravesando, la Provincia y el Municipio trabajando codo a codo para vincular la educación y el trabajo, y brindar de esta manera mejores herramientas a la comunidad", consideró el alcalde.

Kicillof y MassaFuerza Patria cierra la campaña con actos en el conurbano y foco en la BUP

En tanto, Correa acercó el saludo del gobernador Axel Kicillof y expresó su alegría por los primeros egresados del CFL.

También destacó que “ya estamos trabajando para tener otro centro de formación laboral bajo la órbita del Municipio”, remarcando que “la formación es una herramienta, una salida laboral y una contención en este momento tan difícil”. “Esto es el Estado presente a través de la Provincia, el Municipio y las organizaciones sindicales”, afirmó.

