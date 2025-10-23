Curutchet confía en "la fuerza del pueblo" para "ponerle freno a Milei"
El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, se refirió a las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre.Municipales23 de octubre de 2025Soledad Castellano
"Vamos a militar con pasión hasta el último día, escuchando y hablando con cada vecino, porque tenemos la convicción de que hay otra forma de gobernar y la fuerza de un pueblo para ponerle un freno a Milei", dijo el jefe comunal del distrito de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, quien desde su cuenta en X pidió votar por Fuerza Patria.
En otra ocasión, el alcalde recorrió el asfalto de calle Melgar y el entubado de Monteagudo. "Son dos de las tantas obras que estamos llevamos adelante con el esfuerzo de toda la comunidad", destacó.
"No son tiempos sencillos pero con orgullo podemos decir que en Marcos Paz la obra pública no se detiene. Con una administración eficiente y el compromiso de la Provincia, seguimos haciendo obras que transforman nuestra ciudad y mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas", remarcó.
Curutchet recibió a Correa
Junto al ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa; el intendente entregó certificados a 50 egresados del Centro de Formación Labora 409. Dijo sentir mucho orgullo.
"En tiempos tan complejos como los que estamos atravesando, la Provincia y el Municipio trabajando codo a codo para vincular la educación y el trabajo, y brindar de esta manera mejores herramientas a la comunidad", consideró el alcalde.
En tanto, Correa acercó el saludo del gobernador Axel Kicillof y expresó su alegría por los primeros egresados del CFL.
También destacó que “ya estamos trabajando para tener otro centro de formación laboral bajo la órbita del Municipio”, remarcando que “la formación es una herramienta, una salida laboral y una contención en este momento tan difícil”. “Esto es el Estado presente a través de la Provincia, el Municipio y las organizaciones sindicales”, afirmó.
Achával: “La Universidad Nacional de Pilar es un sueño que crece todos los días”
El intendente Federico Achával recorrió los avances del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar y luego participó de una charla con Adolfo Pérez Esquivel y estudiantes, destacando la importancia de la educación pública como motor de transformación.
Cascallares recibió Kicillof y juntos recorrieron la nueva sede de la obra social de SATSAID
El gobernador recorrió la nueva sede de la obra social del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID).
"Es un orgullo que Balcarce vuelva a ocupar el lugar que merece en el automovilismo"
El Autódromo “Juan Manuel Fangio” volvió a sentir el rugido de los motores tras las obras conjuntas entre el Municipio y la Provincia.
Otermin: "Necesitamos una Argentina que vuelva a organizarse alrededor del trabajo y la movilidad social"
El intendente municipal del distrito de Lomas de Zamora, Federico Otermin, se refirió a las elecciones del domingo 26.
Entrevista GLP. “Morón está abandonado, viejo y cercado por la inseguridad”: durísima denuncia contra Lucas Ghi
Los vecinos viven “aterrorizados” por las entraderas, los escruches y el robo de ruedas. Las calles deterioradas y mal iluminadas, el hospital funcionando “a medias” por falta de insumos y un tránsito cada vez más caótico completan el cuadro que, según afirman, refleja el decaimiento de un municipio que “ha tocado fondo”.
Encuesta revela datos alarmantes para el Gobierno en plena campaña
Una nueva encuesta refleja el deterioro económico: más de la mitad de los argentinos no llega a fin de mes y crece la percepción de corrupción en el Gobierno.
Entrevista GLP. “Nueve de Julio supo ser la 'Perla del Oeste' y hoy es doloroso su estado”: siguen las críticas contra la gestión de Gentile
Los vecinos acusan al gobierno local de abandono, falta de políticas públicas y desidia en la limpieza urbana. Denuncian una ciudad sucia y sin mantenimiento de canales ni bocas de tormenta, que agrava las inundaciones. Tras reclamar obras hídricas, señalan inacción y ausencia de respuestas del Ejecutivo.