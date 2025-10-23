El intendente Francisco Recoulat y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, recorrieron la obra del Centro de Salud Mental Comunitario que se construye en Trenque Lauquen, con financiamiento provincial y en un terreno municipal ubicado en Marconi nº 1465.

“Estuvimos recorriendo los avances de la obra del Centro de Salud Mental junto a la subsecretaria Julieta Calmels, una obra que avanza a muy buen ritmo y que es producto de un convenio firmado entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Trenque Lauquen”, afirmó Recoulat.

El jefe comunal subrayó además que “es un espacio que se suma para fortalecer el sistema público de salud de nuestro municipio y dar un paso más en el trabajo en materia de salud mental en nuestro distrito”.

Un proyecto provincial con enfoque comunitario

Por su parte, Calmels explicó que “es uno de los 14 Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos provinciales, y en este caso lo recorrimos con el intendente, con quien venimos construyendo desde hace tiempo la propuesta para este espacio, que busca ampliar los recursos de atención y cuidado en salud mental”.

La funcionaria provincial destacó que el proyecto forma parte de una reforma bonaerense de salud que promueve una atención más cercana a los vecinos y vecinas, garantizando el acceso a un derecho que “se volvió cada vez más necesario”.

En cuanto al funcionamiento del nuevo Centro, Calmels adelantó que “va a contar con un equipo interdisciplinario integrado por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogas, operadores comunitarios y talleristas, lo que permitirá ofrecer una atención integral y compleja de cuidados”.

También detalló que el edificio tendrá 350 metros cuadrados cubiertos, un espacio exterior y una inversión total de 850 millones de pesos, con inauguración prevista para los próximos meses.

Un trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia

La puesta en marcha del proyecto fue posible gracias a un convenio firmado por el intendente Francisco Recoulat, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak y la subsecretaria Julieta Calmels. La iniciativa fue aprobada por unanimidad por el Honorable Concejo Deliberante y su finalización se prevé para fines de este año.

Durante la visita, Calmels estuvo acompañada por Ignacio Bivona, de la Dirección de Redes de Dispositivos de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la provincia, y por Pedro Hernández, titular de Región Sanitaria II.

La funcionaria también mantuvo un encuentro con los equipos de salud mental del Hospital Municipal, integrantes de Salud Comunitaria, promotores de salud, personal del CPA y autoridades del área de Salud municipal. Además, participó del programa de radio “Rompiendo Cadenas”, donde fue entrevistada por los integrantes del Taller de Radio que depende de la Dirección de Salud Comunitaria.

Un espacio abierto a la comunidad

El nuevo Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos funcionará como un espacio de externación, sin internación, para brindar seguimiento, sostén y acompañamiento a las personas usuarias del servicio de salud mental.

El edificio incluirá consultorios externos, un salón de usos múltiples, depósito, office, sanitarios y aulas para talleres y actividades. La atención será ambulatoria, con un enfoque comunitario que contempla talleres culturales, de oficios y socio-productivos, en un entorno abierto y flexible.

También se prevé el desarrollo de actividades de promoción, prevención, atención y acompañamiento, con el objetivo de romper con el estigma que históricamente rodeó a la salud mental y dificultó el acceso a la atención.

Una obra en etapa final

Según los informes técnicos, la obra ya completó el 100% de los pisos interiores y revestimientos en baños, y las aberturas y rejas fueron instaladas. En los próximos días comenzará el trabajo de pintura interior, seguido por la colocación de luminarias y detalles de terminación.

En paralelo, se avanza en el exterior con la construcción de veredas perimetrales, canteros y gabinetes de medición, además del tendido de cloacas y red de agua, ya concretado por el Municipio.

El gobierno local también gestiona la conexión del servicio de gas por red, cuya obra de tendido ya fue adjudicada, y proyecta la mejora del entorno urbano con más luminarias, forestación y pintura de cordones.