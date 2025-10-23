Elecciones 2025: RENAPER habilita guardias para entregar DNI este fin de semana

RENAPER abrirá centros de documentación con guardias especiales y horarios extendidos para que todos puedan retirar su DNI antes del 26 de octubre.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informó que dispondrá de guardias especiales en sus Centros de Documentación para agilizar la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI).

La medida busca garantizar que todas las personas que tramitaron su documento puedan contar con él a tiempo para ejercer su derecho al voto el próximo domingo 26 de octubre, en las elecciones legislativas.

Durante el sábado 25 y domingo 26, los Centros de Documentación abrirán con horarios extendidos en distintas localidades del país.

Desde la institución remarcaron que únicamente podrán retirarse los documentos ya tramitados y listos para entrega, y que la entrega será estrictamente personal presentando la constancia de trámite correspondiente.

Principales centros habilitados y horarios de atención

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Paseo Colón: 8 a 16. Dirección: Paseo Colón 1093
Central: 10 a 17. Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 689
Palermo: 9 a 17. Dirección: Avenida Intendente Bullrich 2

Provincia de Buenos Aires

Berazategui: 8 a 16. Calle 12 4964 (e/149 y 150)
Hurlingham: 8 a 16. Solís 1308
Jáuregui: 8 a 16. Av. Flandes y San Luis Gonzaga s/n
La Plata: 9 a 17. Calle 7 1074
Mar del Plata: 8 a 16. San Juan 1521
Moreno: 8 a 16. España 11 (e/ Libertador y Alcorta)

Olavarría: 8 a 16. Lavalle 3195
Pergamino: 8 a 16. Joaquín Menéndez 708
Quilmes Oeste: 8 a 16. Av. 12 de Octubre 2465
San Isidro: 8 a 16. Av. Tiscornia y Pedro de Mendoza
San Justo: 8 a 16. Dr. Enrique Eizaguirre 2550
Tigre: 8 a 16. Hipólito Yrigoyen 2575
Vicente López: 8 a 16. Maipú 100, Florida

Otras provincias

Rosario Norte (Santa Fe): 8 a 16. Aristóbulo del Valle 2734

Alta Córdoba (Córdoba): 8 a 16. Jerónimo Luis de Cabrera 250

Para conocer todos los Centros de Documentación disponibles, los interesados pueden consultar el sitio web oficial del RENAPER, donde se puede filtrar por provincia y localidad para encontrar la sede más cercana.

Documentos válidos para votar en octubre 2025

El Gobierno recordó que, para las elecciones del domingo 26 de octubre, se podrán utilizar los siguientes documentos para sufragar:

Libreta cívica
Libreta de enrolamiento
DNI libreta verde
DNI libreta celeste
DNI tarjeta

Incluso los documentos con la leyenda “No válido para votar” serán aceptados, aunque no especifiquen el tipo de DNI. Se aclaró que el documento presentado debe coincidir con el que figura en el padrón o uno posterior, y no se permite votar con certificados de DNI en trámite ni con DNI digital en el celular.

