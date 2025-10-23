El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informó que dispondrá de guardias especiales en sus Centros de Documentación para agilizar la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI).

La medida busca garantizar que todas las personas que tramitaron su documento puedan contar con él a tiempo para ejercer su derecho al voto el próximo domingo 26 de octubre, en las elecciones legislativas.

Durante el sábado 25 y domingo 26, los Centros de Documentación abrirán con horarios extendidos en distintas localidades del país.

Desde la institución remarcaron que únicamente podrán retirarse los documentos ya tramitados y listos para entrega, y que la entrega será estrictamente personal presentando la constancia de trámite correspondiente.

Principales centros habilitados y horarios de atención

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Paseo Colón: 8 a 16. Dirección: Paseo Colón 1093

Central: 10 a 17. Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 689

Palermo: 9 a 17. Dirección: Avenida Intendente Bullrich 2

Provincia de Buenos Aires

Berazategui: 8 a 16. Calle 12 4964 (e/149 y 150)

Hurlingham: 8 a 16. Solís 1308

Jáuregui: 8 a 16. Av. Flandes y San Luis Gonzaga s/n

La Plata: 9 a 17. Calle 7 1074

Mar del Plata: 8 a 16. San Juan 1521

Moreno: 8 a 16. España 11 (e/ Libertador y Alcorta)

Olavarría: 8 a 16. Lavalle 3195

Pergamino: 8 a 16. Joaquín Menéndez 708

Quilmes Oeste: 8 a 16. Av. 12 de Octubre 2465

San Isidro: 8 a 16. Av. Tiscornia y Pedro de Mendoza

San Justo: 8 a 16. Dr. Enrique Eizaguirre 2550

Tigre: 8 a 16. Hipólito Yrigoyen 2575

Vicente López: 8 a 16. Maipú 100, Florida

Otras provincias

Rosario Norte (Santa Fe): 8 a 16. Aristóbulo del Valle 2734

Alta Córdoba (Córdoba): 8 a 16. Jerónimo Luis de Cabrera 250

Para conocer todos los Centros de Documentación disponibles, los interesados pueden consultar el sitio web oficial del RENAPER, donde se puede filtrar por provincia y localidad para encontrar la sede más cercana.

Documentos válidos para votar en octubre 2025

El Gobierno recordó que, para las elecciones del domingo 26 de octubre, se podrán utilizar los siguientes documentos para sufragar:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

Incluso los documentos con la leyenda “No válido para votar” serán aceptados, aunque no especifiquen el tipo de DNI. Se aclaró que el documento presentado debe coincidir con el que figura en el padrón o uno posterior, y no se permite votar con certificados de DNI en trámite ni con DNI digital en el celular.