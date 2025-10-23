Elecciones 2025: RENAPER habilita guardias para entregar DNI este fin de semana
RENAPER abrirá centros de documentación con guardias especiales y horarios extendidos para que todos puedan retirar su DNI antes del 26 de octubre.Argentina23 de octubre de 2025Pamela Orellana
El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informó que dispondrá de guardias especiales en sus Centros de Documentación para agilizar la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI).
La medida busca garantizar que todas las personas que tramitaron su documento puedan contar con él a tiempo para ejercer su derecho al voto el próximo domingo 26 de octubre, en las elecciones legislativas.
Durante el sábado 25 y domingo 26, los Centros de Documentación abrirán con horarios extendidos en distintas localidades del país.
Desde la institución remarcaron que únicamente podrán retirarse los documentos ya tramitados y listos para entrega, y que la entrega será estrictamente personal presentando la constancia de trámite correspondiente.
Principales centros habilitados y horarios de atención
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Paseo Colón: 8 a 16. Dirección: Paseo Colón 1093
Central: 10 a 17. Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 689
Palermo: 9 a 17. Dirección: Avenida Intendente Bullrich 2
Provincia de Buenos Aires
Berazategui: 8 a 16. Calle 12 4964 (e/149 y 150)
Hurlingham: 8 a 16. Solís 1308
Jáuregui: 8 a 16. Av. Flandes y San Luis Gonzaga s/n
La Plata: 9 a 17. Calle 7 1074
Mar del Plata: 8 a 16. San Juan 1521
Moreno: 8 a 16. España 11 (e/ Libertador y Alcorta)
Olavarría: 8 a 16. Lavalle 3195
Pergamino: 8 a 16. Joaquín Menéndez 708
Quilmes Oeste: 8 a 16. Av. 12 de Octubre 2465
San Isidro: 8 a 16. Av. Tiscornia y Pedro de Mendoza
San Justo: 8 a 16. Dr. Enrique Eizaguirre 2550
Tigre: 8 a 16. Hipólito Yrigoyen 2575
Vicente López: 8 a 16. Maipú 100, Florida
Otras provincias
Rosario Norte (Santa Fe): 8 a 16. Aristóbulo del Valle 2734
Alta Córdoba (Córdoba): 8 a 16. Jerónimo Luis de Cabrera 250
Para conocer todos los Centros de Documentación disponibles, los interesados pueden consultar el sitio web oficial del RENAPER, donde se puede filtrar por provincia y localidad para encontrar la sede más cercana.
Documentos válidos para votar en octubre 2025
El Gobierno recordó que, para las elecciones del domingo 26 de octubre, se podrán utilizar los siguientes documentos para sufragar:
Libreta cívica
Libreta de enrolamiento
DNI libreta verde
DNI libreta celeste
DNI tarjeta
Incluso los documentos con la leyenda “No válido para votar” serán aceptados, aunque no especifiquen el tipo de DNI. Se aclaró que el documento presentado debe coincidir con el que figura en el padrón o uno posterior, y no se permite votar con certificados de DNI en trámite ni con DNI digital en el celular.
Causa Espert: allanaron un estudio contable en busca de pruebas
La medida fue dispuesta por la Fiscalía Federal de San Isidro en el marco de la investigación por los pagos que el diputado libertario habría recibido del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico.
Luciani dijo que está “dando la pelea” para ir por los bienes de Cristina Kirchner
El fiscal federal de la causa Vialidad, Diego Luciani, reclamó el inmediato decomiso de los bienes de la ex Presidenta al sostener que “no hay sentencia ejemplar sin recuperar lo que se robaron”.
Optimismo: proyectan más del 70% de participación en las elecciones
El oficialismo busca revertir los bajos niveles de participación registrados en las elecciones provinciales.
Caren Tepp logró un fallo judicial contra fake news de Milei
La Justicia ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Javier Milei contra Caren Tepp en plena recta final electoral. Tensión política al rojo vivo.
Entrevista GLP. “Morón está abandonado, viejo y cercado por la inseguridad”: durísima denuncia contra Lucas Ghi
Los vecinos viven “aterrorizados” por las entraderas, los escruches y el robo de ruedas. Las calles deterioradas y mal iluminadas, el hospital funcionando “a medias” por falta de insumos y un tránsito cada vez más caótico completan el cuadro que, según afirman, refleja el decaimiento de un municipio que “ha tocado fondo”.
Encuesta revela datos alarmantes para el Gobierno en plena campaña
Una nueva encuesta refleja el deterioro económico: más de la mitad de los argentinos no llega a fin de mes y crece la percepción de corrupción en el Gobierno.
Entrevista GLP. “Nueve de Julio supo ser la 'Perla del Oeste' y hoy es doloroso su estado”: siguen las críticas contra la gestión de Gentile
Los vecinos acusan al gobierno local de abandono, falta de políticas públicas y desidia en la limpieza urbana. Denuncian una ciudad sucia y sin mantenimiento de canales ni bocas de tormenta, que agrava las inundaciones. Tras reclamar obras hídricas, señalan inacción y ausencia de respuestas del Ejecutivo.