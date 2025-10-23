Quirno reemplaza a Werthein y crece el poder de Caputo
A tres días de las elecciones, Milei oficializó a Pablo Quirno como canciller y consolidó la influencia del ministro de Economía, Luis Caputo.Política23 de octubre de 2025Pamela Orellana
El Gobierno nacional oficializó este jueves la salida del canciller Gerardo Werthein y la designación de Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y uno de los hombres de mayor confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.
La noticia se conoció a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, apenas minutos después de que el propio Caputo asegurara que no habría cambios en su equipo antes de los comicios del domingo 26 de octubre. La confirmación expuso una nueva contradicción interna dentro del gabinete de Javier Milei, justo en la recta final de la campaña electoral.
Según el texto difundido, Werthein presentó su renuncia “a partir del lunes 27 de octubre”, y el Presidente le agradeció “por haber sido una parte instrumental del mayor acuerdo bilateral de la historia del país con Estados Unidos”.
Un funcionario del riñón de Caputo
El reemplazante, Pablo Quirno, es un economista con una extensa trayectoria en el sector financiero y un largo recorrido junto a Caputo.
Licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, fue director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York y miembro del Comité de Gerenciamiento Regional del banco.
Su carrera pública comenzó el 29 de febrero de 2016, cuando fue designado Coordinador General de la Secretaría de Finanzas del entonces ministro Alfonso Prat Gay.
Un año más tarde se convirtió en jefe de Gabinete de Caputo, donde colaboró en las negociaciones para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en la implementación de proyectos bajo el régimen de Participación Público-Privada (PPP).
En julio de 2018, Quirno pasó al Banco Central, también a pedido de Caputo, quien por entonces presidía la entidad. Sin embargo, su paso fue breve: abandonó el cargo tres meses después.
En 2023 volvió al Gobierno nacional de la mano de Caputo, esta vez como secretario de Finanzas, cargo que ocupaba hasta su designación como canciller.
Una Cancillería bajo la órbita económica
En su comunicado oficial, la Oficina del Presidente destacó que con la llegada de Quirno, Milei busca “profundizar el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía” y consolidar una “visión pro-mercado de la gestión” de cara a la segunda etapa de su gobierno.
El texto señala que el nuevo canciller pondrá foco en “abrir la Argentina al mundo”, promover “acuerdos comerciales para dinamizar la economía” y fortalecer los lazos “entre los mercados internacionales y los productores argentinos”.
El documento también menciona que Quirno continuará “construyendo alianzas internacionales para consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente” y respaldará la “batalla cultural que lidera el Presidente Milei en defensa de los valores occidentales y las ideas de la libertad”.
El cambio en el Palacio San Martín se suma así a una serie de movimientos internos que reflejan el creciente peso del equipo económico en la estructura del Gobierno. A tres días de las elecciones, la decisión de Milei vuelve a colocar a Caputo y a su círculo más cercano en el centro del poder político.
