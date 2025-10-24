A dos días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, distintas provincias definieron cómo operará el transporte público durante la jornada electoral. En Buenos Aires, Mendoza, Misiones y Jujuy se confirmó la gratuidad total o parcial de los servicios, mientras que en Salta y Tucumán se descartó por falta de presupuesto.

Cómo será el transporte en la provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la gratuidad del servicio público automotor y fluvial de pasajeros para este domingo, mediante la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP.

La medida abarca a los servicios urbanos e interurbanos de media y larga distancia, así como al transporte fluvial del Delta del Paraná, garantizando el acceso de los bonaerenses a sus lugares de votación.

El ministro de Transporte, Martín Marinucci, explicó: “Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades.”

Marinucci agregó que se dispuso un refuerzo de frecuencias para que los viajes se realicen de manera ágil y segura, y destacó el rol del transporte público como “instrumento de integración y de fortalecimiento institucional”. Además, el Ministerio invitó a los municipios bonaerenses a adherir a la medida para ampliar su alcance en todo el territorio provincial.

La resolución bonaerense repite el esquema aplicado durante los comicios del 7 de septiembre, cuando también se garantizó el traslado gratuito de los votantes en el marco de las elecciones provinciales.

Qué pasará en el resto del país

En otras provincias, la organización del transporte durante la jornada electoral presenta distintos escenarios.

En Mendoza, el gobierno local confirmó que el servicio será gratuito de 7 a 20 horas en toda la provincia. La medida incluye colectivos urbanos, servicios de media y larga distancia y el Metrotranvía, con el objetivo de facilitar la concurrencia a las urnas.

En Misiones, el transporte público también será sin costo durante todo el domingo, mientras que en Jujuy se dispuso que solo los servicios de media distancia serán gratuitos para los votantes que necesiten trasladarse a sus localidades de origen.

Por el contrario, en Salta y Tucumán, los gobiernos provinciales confirmaron que el transporte no será gratuito, aunque se reforzarán las frecuencias de colectivos y trenes.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se publicó un comunicado oficial sobre el funcionamiento del transporte, aunque se espera que se repita el esquema aplicado en los comicios del 18 de mayo, cuando los subtes comenzaron a funcionar una hora antes —a las 7 de la mañana— y los demás servicios se ajustaron al cronograma dominical.

Acceso garantizado y fortalecimiento institucional

Desde la cartera bonaerense remarcaron que la gratuidad busca garantizar el ejercicio pleno del derecho al voto y reforzar el compromiso con la participación democrática. “Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”, subrayó Marinucci.

La medida, en conjunto con las adoptadas por otras provincias, apunta a evitar desigualdades en el acceso al transporte durante una jornada clave para el calendario electoral nacional.