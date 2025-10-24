Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presuntos delitos contra la soberanía nacional

La causa quedó en el Juzgado Federal N°12 subrogado por Julián Ercolini; el escrito investiga posible cesión de la política cambiaria y daño a la soberanía.

Política24 de octubre de 2025Pamela OrellanaPamela Orellana
Milei Javier Caputo Luis
Milei Javier Caputo Luis

El presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el excanciller Gerardo Werthein y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, fueron denunciados ante la Justicia federal por presunta delegación de facultades soberanas a una potencia extranjera.

La presentación judicial, impulsada por el economista Claudio Lozano, el abogado Jonatán Baldiviezo, la ingeniera María Eva Koutsovitis, el abogado Marcos Zelaya, junto a organizaciones sociales, recayó en el Juzgado Federal N° 12, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini.

Delegación de la política cambiaria

Según el escrito, los denunciados habrían “delegado de manera ilegal y de facto la ejecución de la política cambiaria argentina a una potencia extranjera, los Estados Unidos”, permitiendo una “intervención fáctica” del Tesoro norteamericano en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Elecciones 2025Cómo denunciar fraude en las Elecciones 2025: guía completa para votantes

La denuncia sostiene que esta presunta intervención habría sido canalizada “por cuenta y orden del Tesoro de los EE. UU. a través de entidades financieras como Santander, Citi y J.P. Morgan, que realizaron compras de pesos argentinos con el fin de incidir en la cotización del dólar”.

Los firmantes señalaron que “el presidente Milei negoció con Donald Trump esa delegación de la política cambiaria y ordenó a Luis Caputo que acordara su implementación con Scott Bessent, mientras el Banco Central permite que continúe la intervención extranjera”.

Hechos denunciados y calificación legal

En el texto judicial se describe que esta supuesta injerencia no habría sido un acto de cooperación económica, sino que habría estado acompañada de “exigencias sobre acuerdos comerciales y facilidades para inversiones estadounidenses en sectores estratégicos como energía, minería, uranio, litio y petróleo”.

Bessent Caputo

Los denunciantes solicitan que se investigue a los funcionarios por un concurso de delitos que incluiría:

  • Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 del Código Penal).
  • Infidelidad diplomática, tipificada como delitos que comprometen la dignidad de la Nación (art. 225).
  • Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (arts. 248 y 249).
  • Fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5°).
  • Agiotaje financiero (art. 309).

La denuncia también menciona que el Banco Central “incumplió con su obligación legal de ejecutar la política cambiaria y bloquear la intervención extranjera, delegando de facto sus facultades”.

Finalmente, el documento concluye que esa presunta delegación “habría transferido el poder de fijar el valor del peso, el sistema de precios y la competitividad de la economía argentina a una potencia extranjera, en detrimento del interés nacional”.

¿Qué tan representado te sentís por la política actual?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Te puede interesar
Populares
Facundo Diz, intendente de Navarro

Entrevista GLP. “El flagelo de la droga se ha instalado en Navarro”: crece el “hartazgo” con la gestión de Facundo Diz

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas21 de octubre de 2025

El gobierno local enfrenta críticas por problemas económicos que derivan en la suspensión de eventos, reclamos en materia de turismo y salud que aún no encuentran respuesta, y el mal estado de los caminos rurales. A esto se suma el aumento de la inseguridad y el “enojo” de una sociedad que tambalea ante cada hecho delictivo.

José Castro

Entrevista GLP. “Nunca hubo un deterioro tan grande en Monte": la realidad golpea a José Castro

Mariana Portilla
Videos - Entrevistas22 de octubre de 2025

Vecinos de Monte apuntan con dureza contra la gestión de José Castro, marcada por calles destruidas, falencias en la salud pública y un municipio que “va atrás de los problemas”. Tras la dura derrota electoral de septiembre, crece el malestar social y las críticas por el abandono de los barrios, en una ciudad que, según los propios vecinos, “está detonada”.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado