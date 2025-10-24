El presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el excanciller Gerardo Werthein y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, fueron denunciados ante la Justicia federal por presunta delegación de facultades soberanas a una potencia extranjera.

La presentación judicial, impulsada por el economista Claudio Lozano, el abogado Jonatán Baldiviezo, la ingeniera María Eva Koutsovitis, el abogado Marcos Zelaya, junto a organizaciones sociales, recayó en el Juzgado Federal N° 12, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini.

Delegación de la política cambiaria

Según el escrito, los denunciados habrían “delegado de manera ilegal y de facto la ejecución de la política cambiaria argentina a una potencia extranjera, los Estados Unidos”, permitiendo una “intervención fáctica” del Tesoro norteamericano en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

La denuncia sostiene que esta presunta intervención habría sido canalizada “por cuenta y orden del Tesoro de los EE. UU. a través de entidades financieras como Santander, Citi y J.P. Morgan, que realizaron compras de pesos argentinos con el fin de incidir en la cotización del dólar”.

Los firmantes señalaron que “el presidente Milei negoció con Donald Trump esa delegación de la política cambiaria y ordenó a Luis Caputo que acordara su implementación con Scott Bessent, mientras el Banco Central permite que continúe la intervención extranjera”.

Hechos denunciados y calificación legal

En el texto judicial se describe que esta supuesta injerencia no habría sido un acto de cooperación económica, sino que habría estado acompañada de “exigencias sobre acuerdos comerciales y facilidades para inversiones estadounidenses en sectores estratégicos como energía, minería, uranio, litio y petróleo”.

Los denunciantes solicitan que se investigue a los funcionarios por un concurso de delitos que incluiría:

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 del Código Penal).

Infidelidad diplomática, tipificada como delitos que comprometen la dignidad de la Nación (art. 225).

Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (arts. 248 y 249).

Fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5°).

Agiotaje financiero (art. 309).

La denuncia también menciona que el Banco Central “incumplió con su obligación legal de ejecutar la política cambiaria y bloquear la intervención extranjera, delegando de facto sus facultades”.

Finalmente, el documento concluye que esa presunta delegación “habría transferido el poder de fijar el valor del peso, el sistema de precios y la competitividad de la economía argentina a una potencia extranjera, en detrimento del interés nacional”.