Cómo denunciar fraude en las Elecciones 2025: guía completa para votantes
Evitá irregularidades en el comicio: pasos para reportar fraude electoral, vías oficiales y sanciones, todo en tiempo y forma para votar seguro.Política24 de octubre de 2025Pamela Orellana
A solo días de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, la transparencia del comicio depende de la participación activa de los ciudadanos. Cualquier elector que detecte irregularidades, desde boletas apócrifas hasta conteos dudosos, puede denunciar fraude.
Según la Cámara Nacional Electoral (CNE), estas denuncias no solo resguardan la legitimidad del voto, sino que también garantizan que la Justicia Electoral pueda investigar y sancionar rápidamente cualquier anomalía.
“La denuncia aporta evidencia crucial para resguardar la voluntad popular”, explican desde la CNE. Actuar con premura permite que las impugnaciones sean consideradas dentro del escrutinio definitivo y contribuye a mantener la tradición republicana que sostiene la confianza ciudadana.
Canales oficiales para denunciar fraude
Existen varias vías formales para reportar irregularidades:
- Presencialmente: ante el presidente de mesa o los fiscales en el colegio electoral, entregando acta y pruebas (fotos, videos, testimonios). También es posible presentarse en el Juzgado Federal con competencia electoral del distrito correspondiente.
- Online: a través del portal oficial de denuncias electorales de la CNE o la app “Elecciones 2025 AR”, donde se puede subir evidencia con geolocalización automática.
- Teléfono gratuito: 0800-999-7237, disponible de 8 a 22 en la semana previa y 24 horas el día de la elección, con operadores capacitados para guiar sobre la recolección de pruebas.
El plazo para presentar la denuncia formal es de 48 horas posteriores al cierre de la votación, y cuanto más detallada sea la documentación, mayor probabilidad de sanción sobre los responsables.
Qué está prohibido y cómo evitar sanciones
Durante la veda electoral, se aplican restricciones claras para proteger el derecho al voto:
- Venta de bebidas alcohólicas desde las 20 h del sábado hasta las 21 h del domingo.
- Actos públicos de proselitismo, caravanas o repartos de boletas cerca de los colegios.
- Publicación de encuestas o proyecciones hasta tres horas después del cierre.
- Portación de armas a menos de 80 metros de los centros de votación.
- Uso de banderas, distintivos o insignias partidarias dentro de los recintos.
El incumplimiento puede derivar en multas de $2.000 a $100.000, y en los casos más graves, arrestos de 15 días a seis meses. “Respetar estas normas protege la votación sin coacción, un principio vigente desde la ley Sáenz Peña de 1912 y ampliado a las mujeres en 1947”, subraya la CNE.
Procedimiento según momento y jurisdicción
- Durante la votación: el presidente de mesa es la autoridad inmediata y adjunta el acta de irregularidad al telegrama oficial.
- En el escrutinio provisorio: los fiscales elevan impugnaciones al delegado judicial del distrito.
- Dentro de las 48 horas posteriores: cualquier elector puede acudir al Juzgado Federal o utilizar la plataforma online.
- Desde el exterior: los consulados argentinos reciben la denuncia y la remiten a la Justicia Electoral.
Detalles del portal de denuncias y marco legal
El portal oficial de denuncias electorales al que se puede acceder ingresando a este enlace permite a los ciudadanos reportar hechos u omisiones que puedan constituir delitos o faltas electorales, con opción de adjuntar fotos, videos y otra documentación que respalde la denuncia.
Quienes ingresen por primera vez deben registrarse, pero luego podrán presentar múltiples reportes con el mismo usuario. La Cámara Nacional Electoral revisa la admisibilidad de cada denuncia y deriva los casos al Juzgado Federal Electoral o a la Fiscalía correspondiente para su trámite.
En el caso del distrito Capital Federal, las denuncias deben realizarse directamente ante el Juzgado Federal con competencia electoral, ubicado en Tucumán 1320, o mediante la Fiscalía Nacional Electoral.
El portal también ofrece accesos a reclamos de padrón, condiciones de uso y la legislación vigente, incluyendo un resumen de la Ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, Transparencia y Equidad Electoral.
Esta normativa regula la publicidad en medios y en internet, prohíbe actos inaugurales y de lanzamiento durante la veda, restringe el uso de armas, banderas o distintivos partidarios y limita los actos públicos de proselitismo, encuestas y sondeos desde 48 horas antes del comicio hasta su cierre.
También establece sanciones específicas que van desde multas y pérdida de financiamiento hasta prisión e inhabilitación para funcionarios, según la gravedad de la infracción.
