Llaryora alertó: “Si no hay reacción económica, será peor”

Martín Llaryora votó en Córdoba y advirtió: “Estamos entrando en un momento muy difícil”

Martín Llaryora votó en Córdoba y advirtió: “Estamos entrando en un momento muy difícil”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, emitió su voto este domingo al mediodía en la Escuela Santa Teresa de Jesús, ubicada en Obispo Trejo 160, donde fue asignado a la mesa 24.

Luego de sufragar, el mandatario provincial llamó a los cordobeses a participar activamente de las elecciones legislativas y destacó la organización de la jornada electoral: “No hubo ningún conflicto, se pudo abrir muy bien la elección. En toda la campaña garantizamos en Córdoba la libertad de expresión”, afirmó Llaryora en diálogo con los medios.

Un diagnóstico crítico de la economía nacional

Sin embargo, el gobernador aprovechó el contacto con la prensa para realizar un duro análisis sobre la situación económica del país. “Estamos entrando en un momento muy difícil. La mayoría de los habitantes no llega a fin de mes y el endeudamiento con tarjetas de crédito no para”, advirtió.

En ese sentido, Llaryora fue contundente: “Si no hay una perspectiva rápida a partir del lunes de la economía, la cosa se va a agravar. Lo veo muy complicado”, sostuvo el mandatario, marcando distancia con las políticas del Gobierno nacional.

El gobernador también cuestionó la falta de medidas concretas para frenar la recesión y reactivar la producción. “Más de 13 mil pymes cerraron y hay 250 mil personas sin trabajo. No se sale solo con la macro, se necesita una mirada federal y productiva”, remarcó.

“Hay que hacer un modelo con la gente adentro”

El dirigente de Provincias Unidas insistió en la necesidad de revisar el rumbo económico y promover políticas que incluyan a los sectores productivos.

“La mayoría acompaña la estabilidad y la baja de la inflación, pero hay que hacer un modelo con la gente adentro, con trabajo y producción. Eso hoy no está en la agenda del Gobierno nacional”, sostuvo.

Llaryora pidió además unidad y responsabilidad política para enfrentar la crisis: “Es clave que todos los sectores trabajen juntos para cuidar el empleo y la producción. La desesperanza no va a ganar”, agregó.

Expectativas y llamado al voto en Córdoba

El gobernador destacó la importancia de los comicios y adelantó que el espacio Provincias Unidas buscará “sumar bancas para defender los intereses del interior productivo y de Córdoba”.

“Nuestro objetivo es retener las nuestras y sumar más. Si logramos una banca más, festejamos. Siempre defendimos a Córdoba, y eso no es poco”, afirmó.

En la provincia están habilitadas para votar 3.120.000 personas, distribuidas en 1.500 establecimientos educativos y 9.292 mesas. Este domingo, además de Llaryora, ya habían votado Juan Schiaretti (Provincias Unidas), Gonzalo Roca (La Libertad Avanza), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Ramón Mestre (UCR).

Las elecciones se desarrollaban con normalidad y buena participación, según confirmaron las autoridades electorales provinciales.

¿Qué tan representado te sentís por la política actual? Mucho Algo Poco Nada

Con un tono crítico pero apelando al consenso, Llaryora cerró su mensaje con una definición que buscó interpelar al electorado: “Córdoba es el interior del interior. Necesitamos que se nos escuche y se nos dé condiciones para desarrollarnos. Ese es el camino que vamos a seguir defendiendo”.