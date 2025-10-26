"La Boleta Única de Papel fue un éxito", declaró Catalán
Aunque el ministro del Interior celebró la implementación del nuevo sistema en todo el país, solo el 66% del padrón concurrió a votar, el nivel más bajo desde el retorno de la democracia.Política26 de octubre de 2025Mariana Portilla
Este domingo, en la jornada electoral nacional del 26 de octubre de 2025, debutó a nivel país el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). Desde el Centro de Cómputos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, aseguró que “fue un éxito su implementación” y celebró que la Argentina haya dado “un paso histórico” hacia un sistema más moderno y simplificado.
Al mismo tiempo, la participación se ubicó en 66 % del padrón —uno de los valores más bajos desde el retorno de la democracia—, lo que llevó el ausentismo al 34 % y dejó en claro los desafíos que se vienen.
“Fue una jornada tranquila, no tuvimos reportes de incidentes. Yo tardé unos 20 o 25 segundos en votar y mucha gente destacó la sencillez del sistema. Es el desenlace de un proceso que llevó mucho trabajo: la boleta única debutó con éxito. El sistema es moderno y funcionó bien. Era una deuda de la democracia argentina con los ciudadanos”, dijo Catalán.
Y agregó: “Estamos trabajando en la recepción de los datos. El equipo de la Dirección Nacional Electoral, junto con el Correo Argentino, está avanzando con el recuento y desde las 21 comenzaremos a difundir los resultados oficiales”.
Karen Reichardt votó sobre el cierre y aseguró que vivió la jornada “relajada”
La dirigente libertaria sostuvo que los resultados marcarán hacia dónde se dirige el país y desmintió haber llegado tarde para evitar a la prensa.
Taiana tras visitar a Cristina Kirchner: "El plan de Javier Milei fracasó hace tiempo"
El candidato a diputado contó cómo encontró a Cristina Kirchner y aseguró que la vio “con esperanza”, al tiempo que criticó la situación económica y el plan del Gobierno nacional.
Tensión: insultaron a Manuel Adorni tras emitir su voto
El vocero presidencial fue insultado mientras dialogaba con periodistas en Parque Chacabuco. Pidió que la gente participe y afirmó que el plan económico “va a seguir todo tal como venía ocurriendo”.
Caputo: “No va a cambiar nada en el programa económico”
El ministro de Economía confirmó que no habrá modificaciones en el esquema de bandas ni en el equilibrio fiscal, y sostuvo que el dólar se mantendrá dentro de los parámetros actuales.
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.
El domingo 26, ¿Votan los extranjeros residentes en Argentina?
Entérate qué establece el Código Nacional Electoral en torno al sufragio de extranjeros residentes en el país para los cargos electivos nacionales.
Elecciones legislativas: dónde votan Kicillof, Milei y los principales candidatos
Mandatarios, funcionarios y candidatos revelaron lugar y horario en que emitirán su voto este domingo 26. También, se conoció dónde estarán los búnkers.