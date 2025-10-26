Este domingo, en la jornada electoral nacional del 26 de octubre de 2025, debutó a nivel país el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). Desde el Centro de Cómputos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, aseguró que “fue un éxito su implementación” y celebró que la Argentina haya dado “un paso histórico” hacia un sistema más moderno y simplificado.

Al mismo tiempo, la participación se ubicó en 66 % del padrón —uno de los valores más bajos desde el retorno de la democracia—, lo que llevó el ausentismo al 34 % y dejó en claro los desafíos que se vienen.

“Fue una jornada tranquila, no tuvimos reportes de incidentes. Yo tardé unos 20 o 25 segundos en votar y mucha gente destacó la sencillez del sistema. Es el desenlace de un proceso que llevó mucho trabajo: la boleta única debutó con éxito. El sistema es moderno y funcionó bien. Era una deuda de la democracia argentina con los ciudadanos”, dijo Catalán.

Y agregó: “Estamos trabajando en la recepción de los datos. El equipo de la Dirección Nacional Electoral, junto con el Correo Argentino, está avanzando con el recuento y desde las 21 comenzaremos a difundir los resultados oficiales”.





