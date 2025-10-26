Karina Milei: "Estamos muy contentos"

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, dijo que aún ni tienen los números pero celebró la implementación de la BUP y destacó que los comicios se realizaron en paz.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, brindó declaraciones desde la sede de LLA: "Quiero agradecerles porque han sido unos comicios muy tranquilos y en paz. Estamos muy contentos".

Acompañada de Martín Menem, destacó la implementación de la Boleta Única de Papel: "No tuvimos ninguna queja con la BUP y ésta fue un logro de este gobierno".

brBullrich llegó sonriente a la sede de LLA y Recalde visitó a CFK

En cuanto a los resultados de los comicios celebrados este domingo se sabe que los primeros datos estarán a partir de las 21 horas. Al respecto, Karina Milei dijo: "Los números no los tenemos. Le agradezco a los fiscales y les pido se queden hasta último momento cuidando los votos".

