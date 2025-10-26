Bullrich llegó sonriente a la sede de LLA y Recalde visitó a CFK
Las primeras reacciones de los candidatos a senadores nacionales por CABA: Por LLA, Patricia Bullrich se mostró sonriente. Y por FP, Recalde visitó a CFK.Legislativas26 de octubre de 2025Soledad Castellano
La ministra de Seguridad y candidata a senadora por CABA (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich, arribó pasadas las 18 a la sede de La Libertad Avanza. Se mostró sonriente y no emitió declaraciones. En tanto, desde medios televisivos, se indicó que Bullrich estaría liderando los votos por sobre Recalde.
Cabe indicar que, este domingo, Bullrich tuvo un problema inesperado a la hora de emitir su voto: Debió regresar al biombo porque había doblado el papel de forma incorrecta. “La doblé en dos y había que doblarla en tres”, dijo.
En tanto, el candidato a senador por CABA (Fuerza Patria), Mariano Recalde, visitó este domingo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo en su domicilio donde CFK cumple la prisión tras haber sido condenada por la causa que se conoce como Vialidad.
Al salir del departamento de CFK, Recalde dijo "Estamos intentando que la gente vuelva a creer en la política". "Hay que recuperar la democracia plena", pidió el candidato porteño. "En un día de elecciones, con la principal candidata de la oposición, que quería ser candidata, proscripta, la democracia está incompleta", reclamó. Y dijo que a Cristina la vio "bien, de buen ánimo", y volvió a alertar sobre las dificultades de una boleta única implementada con poco tiempo. "Esperamos que la campaña que hicimos más nosotros que el gobierno, haya calado para que no haya mucho voto en blanco o anulado".
