El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió a la jornada de elecciones legislativas de este domingo y señaló que, en términos generales, la votación se desarrolló de manera correcta. “En la provincia de Buenos Aires salieron muy bien las elecciones, fueron muy correctas, algunas demoras por la boleta única, pero en general bien”, sostuvo.

Bianco subrayó la importancia de esperar los datos oficiales para conocer los resultados definitivos. “Tenemos que esperar los resultados”, reiteró, destacando que cualquier análisis debe basarse en la información oficial.

Reconocimiento a la campaña y los intendentes

El ministro también evaluó positivamente la campaña de su espacio político en la provincia. “Estamos muy contentos con la campaña que hicimos, el desempeño de nuestra fuerza política en cada uno de los municipios, de los territorios”, indicó, y agradeció especialmente a los intendentes bonaerenses por su colaboración y trabajo territorial.

Opinión sobre posibles cambios de Gobierno

En cuanto a la proyección nacional, Bianco se mostró escéptico respecto a un cambio en el Gobierno. “Soy un poco escéptico de que haya un cambio en el Gobierno porque, a pesar del resultado anterior en Provincia, han pasado cosas mucho más graves”, explicó, haciendo referencia al contexto político y económico que atraviesa el país.

El funcionario también criticó la relación con Estados Unidos: “Sufrimos mucha humillación por parte de EEUU, con una pseudo intervención del Tesoro Federal”, expresó.

Mensaje para el presidente Javier Milei

Por último, Carlos Bianco se dirigió al presidente Javier Milei y enfatizó la relevancia de los resultados bonaerenses. “Esperamos que el presidente Javier Milei escuche los resultados de al menos la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos compete”, concluyó.