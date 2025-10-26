¿Qué dijo Montenegro cuando se le preguntó si será el nuevo ministro de Milei?
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, arribó a la sede de LLA y aseguró que los mensajes de las mesas que están recibiendo "son positivos". También fue consultado sobre su futuro político.Municipales26 de octubre de 2025Soledad Castellano
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, brindó declaraciones a la prensa cuando llegó a la sede de LLA: "Los mensajes de las mesas que estamos recibiendo son positivos".
Por otro lado, al ser consultado si será parte del nuevo gabinete de Javier Milei, dijo: "Es una enormidad hablar de la posibilidad de eso", en referencia a si será el nuevo ministro de Seguridad.
