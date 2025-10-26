¿Qué dijo Montenegro cuando se le preguntó si será el nuevo ministro de Milei?

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, brindó declaraciones a la prensa cuando llegó a la sede de LLA: "Los mensajes de las mesas que estamos recibiendo son positivos".

Por otro lado, al ser consultado si será parte del nuevo gabinete de Javier Milei, dijo: "Es una enormidad hablar de la posibilidad de eso", en referencia a si será el nuevo ministro de Seguridad.