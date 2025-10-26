Guerrera: "Los datos que estamos recibiendo de todos rincones de la provincia nos auguran buen resultado"
El titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, brindó declaraciones pasadas las 19 horas desde la sede de Fuerza Patria. Aseguró que el pueblo bonaerense no acompaña las políticas de Milei.Legislativas26 de octubre de 2025Soledad Castellano
"Agradezco al pueblo bonaerense, los datos que estamos recibiendo de todos rincones de la provincia nos auguran buen resultado y nos demuestran que aquel apoyo del 55% que tenía Milei, ha bajado notablemente. El pueblo bonaerense no apoya ni acompaña a esas políticas", dijo el titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera.
En tanto, la Jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, dijo: ""Tuvimos una jornada ejemplar y democrática donde todo el pueblo se expresó en paz pese al cambio de sistema (con la implementación de la BUP). Es un pueblo consciente de sus derechos. Estamos tranquilos y expectantes. Agradecemos el trabajo de las autoridades de mesa y los fiscales".
Bullrich llegó sonriente a la sede de LLA y Recalde visitó a CFK
Las primeras reacciones de los candidatos a senadores nacionales por CABA: Por LLA, Patricia Bullrich se mostró sonriente. Y por FP, Recalde visitó a CFK.
José Luis Espert votó y dijo estar “en el lugar que corresponde”
El diputado y excandidato de La Libertad Avanza emitió su sufragio en Beccar y habló brevemente sobre su presente político.
Sistema D’Hondt: la clave para repartir las bancas en Argentina
Aunque parece un cálculo complejo, este mecanismo diseñado a fines del siglo XIX es decisivo para asignar las bancas en Diputados y definir la representación de cada partido.
Presupuesto 2026: la oposición endurece su postura y complica el plan del Gobierno
Los bloques opositores se niegan a esperar hasta enero y preparan un dictamen propio. “Si el Gobierno insiste en cerrar el Congreso, esto termina en crisis”, advirtieron.
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.
El domingo 26, ¿Votan los extranjeros residentes en Argentina?
Entérate qué establece el Código Nacional Electoral en torno al sufragio de extranjeros residentes en el país para los cargos electivos nacionales.
Elecciones legislativas: dónde votan Kicillof, Milei y los principales candidatos
Mandatarios, funcionarios y candidatos revelaron lugar y horario en que emitirán su voto este domingo 26. También, se conoció dónde estarán los búnkers.