Guerrera: "Los datos que estamos recibiendo de todos rincones de la provincia nos auguran buen resultado"

El titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, brindó declaraciones pasadas las 19 horas desde la sede de Fuerza Patria. Aseguró que el pueblo bonaerense no acompaña las políticas de Milei.

Legislativas26 de octubre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

"Agradezco al pueblo bonaerense, los datos que estamos recibiendo de todos rincones de la provincia nos auguran buen resultado y nos demuestran que aquel apoyo del 55% que tenía Milei, ha bajado notablemente. El pueblo bonaerense no apoya ni acompaña a esas políticas", dijo el titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera.

Guerrera

Karina MileiKarina Milei: "Estamos muy contentos"

En tanto, la Jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, dijo: ""Tuvimos una jornada ejemplar y democrática donde todo el pueblo se expresó en paz pese al cambio de sistema (con la implementación de la BUP). Es un pueblo consciente de sus derechos. Estamos tranquilos y expectantes. Agradecemos el trabajo de las autoridades de mesa y los fiscales".

¿Qué tan representado te sentís por la política actual?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado