Guerrera: "Los datos que estamos recibiendo de todos rincones de la provincia nos auguran buen resultado"

"Agradezco al pueblo bonaerense, los datos que estamos recibiendo de todos rincones de la provincia nos auguran buen resultado y nos demuestran que aquel apoyo del 55% que tenía Milei, ha bajado notablemente. El pueblo bonaerense no apoya ni acompaña a esas políticas", dijo el titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera.

En tanto, la Jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, dijo: ""Tuvimos una jornada ejemplar y democrática donde todo el pueblo se expresó en paz pese al cambio de sistema (con la implementación de la BUP). Es un pueblo consciente de sus derechos. Estamos tranquilos y expectantes. Agradecemos el trabajo de las autoridades de mesa y los fiscales".