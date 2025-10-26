"En Marcos Paz hay otro camino"

En Marcos Paz, Fuerza Patria se impuso por sobre La Libertad Avanza. Tras ello, el alcalde de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, comentó en sus redes "Gracias a todos los que nos acompañaron nuevamente con su voto y también a los vecinos que se sumaron y ratificaron que en Marcos Paz y en la provincia hay otro camino".

Previamente, al momento de votar, el alcalde dijo "El derecho de elegir y trasmitir de generación en generación los valores de la democracia. Esa es la verdadera libertad".