En Berazategui, Fuerza Patria se impuso por sobre La Libertad Avanza. Tras ello, el alcalde Juan José Mussi comentó en sus redes "Gracias, de corazón, a todos los y las vecinas que acompañaron e hicieron ganar la Lista 507 de Fuerza Patria en Berazategui".

Y agregó "Como siempre, con fuerte espíritu localista, yo me he sentido acompañado por ustedes".