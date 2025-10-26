"Como siempre, con fuerte espíritu localista, yo me he sentido acompañado por ustedes"

El alcalde de Berazategui, Juan José Mussi, se refirió al resultado de los comicios legislativos.

Municipales26 de octubre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

En Berazategui, Fuerza Patria se impuso por sobre La Libertad Avanza. Tras ello, el alcalde Juan José Mussi comentó en sus redes "Gracias, de corazón, a todos los y las vecinas que acompañaron e hicieron ganar la Lista 507 de Fuerza Patria en Berazategui".

Cómo se votó en las provincias.Elecciones 2025 provincia por provincia: ¿quién ganó?

Mussi

Y agregó "Como siempre, con fuerte espíritu localista, yo me he sentido acompañado por ustedes".

¿Qué tan representado te sentís por la política actual?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Te puede interesar
Mayra

Mayra Mendoza: "Cristina tenía razón"

Soledad Castellano
Municipales26 de octubre de 2025

La intendenta de Quilmes y diputada electa por la provincia de Buenos Aires (Fuerza Patria), Mayra Mendoza, se refirió al resultado de los comicios legislativos.

Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado