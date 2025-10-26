"Como siempre, con fuerte espíritu localista, yo me he sentido acompañado por ustedes"
El alcalde de Berazategui, Juan José Mussi, se refirió al resultado de los comicios legislativos.Municipales26 de octubre de 2025Soledad Castellano
En Berazategui, Fuerza Patria se impuso por sobre La Libertad Avanza. Tras ello, el alcalde Juan José Mussi comentó en sus redes "Gracias, de corazón, a todos los y las vecinas que acompañaron e hicieron ganar la Lista 507 de Fuerza Patria en Berazategui".
Y agregó "Como siempre, con fuerte espíritu localista, yo me he sentido acompañado por ustedes".
