Milei agradeció a EE.UU.: “Trump allanará el camino del crecimiento”

Milei agradeció el apoyo de Estados Unidos: “Trump allanará el camino para un crecimiento sin precedentes”

Milei agradeció el apoyo de Estados Unidos: “Trump allanará el camino para un crecimiento sin precedentes”

El presidente Javier Milei agradeció este lunes el respaldo de Estados Unidos luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. En un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario celebró el saludo del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y ratificó su sintonía con el gobierno de Donald Trump.

“Gracias, secretario, por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo. Esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante demasiado tiempo”, escribió Milei en su publicación.

El mensaje estuvo acompañado de una foto conjunta entre ambos funcionarios, difundida también por canales oficiales de Estados Unidos, lo que subrayó el respaldo político tras los comicios.

Milei y Trump, una alianza que se fortalece

El Presidente amplió su mensaje con un tono marcadamente proestadounidense, al destacar la sintonía entre su administración y la política exterior de la Casa Blanca.

“La audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como modelo de libre empresa”, afirmó Milei.

Con su habitual estilo, el jefe de Estado cerró su publicación con una metáfora marca registrada: “Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. ¡MAGA!”, en referencia al lema trumpista “Make America Great Again”.

El respaldo de Scott Bessent

El secretario del Tesoro de Estados Unidos había felicitado públicamente al mandatario argentino por el resultado de las elecciones. “Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio. Argentina es un aliado vital en América Latina”, publicó Bessent.

El funcionario agregó que los resultados representan “un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando”, y señaló que espera “nuevos pasos hacia la libertad económica que atraigan inversiones del sector privado y generen empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino”.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”, concluyó el secretario del Tesoro.

Repercusiones internacionales y lectura política

El mensaje de Bessent se sumó a una ola de reacciones internacionales tras la victoria oficialista. La foto entre Milei y el funcionario estadounidense fue replicada por medios y cancillerías de todo el mundo, marcando un hito simbólico en la nueva etapa de la relación bilateral.

La administración norteamericana destacó especialmente la orientación económica del Gobierno argentino y su afinidad ideológica con el nuevo ciclo republicano en Washington, mientras que en el entorno de Milei se interpretó el gesto como una ratificación del alineamiento estratégico con Estados Unidos.

Con este intercambio, el mandatario argentino refuerza su apuesta por un vínculo preferencial con la Casa Blanca y deja en claro su intención de mantener una agenda económica y política alineada al modelo de apertura y desregulación que promueve Donald Trump.