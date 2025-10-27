Aún sorprendido por el inesperado resultado, Diego Santilli, diputado nacional y ganador de las elecciones en la provincia de Buenos Aires este domingo, confirmó que cumplirá la promesa de cortarse el pelo que había hecho días atrás en el programa de streaming conducido por el libertario Gordo Dan.

"Si el domingo ganamos, nos pelamos todos", había propuesto Santilli durante su participación en el programa. La idea surgió cuando fue oficializado como reemplazante de José Luis Espert al frente de la lista libertaria, ya que la foto del "pelado" seguiría encabezando la boleta hasta el mismo domingo 26.

En broma y no tanto, le habían propuesto a Santilli pelarse para parecerse lo máximo posible durante la campaña a quien había bajado su candidatura por los vínculos con el empresario Fred Machado, quien está acusado en Estados Unidos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Tras la victoria, el diputado del PRO y el Gordo Dan se dieron la mano y acordaron que el corte se realizaría en vivo este lunes, tal como lo anticiparon ambos.

En entrevista radial este lunes, Santilli sostuvo: "Asumí un compromiso y lo voy a tener que cumplir. Tendremos que ver cuál es el tamaño de corte, pero el compromiso lo cumplo. Voy a tener que cortarme el pelo".

Sin embargo, anoche, a la salida del búnker, matizó la idea: dijo que le quitarían "una capita de pelo": "Tampoco me dejen pelado, que no me va a quedar bien".

La foto que compartió Santilli en sus redes sociales este lunes.

¿Santilli candidato a gobernador en 2027?

También, luego de los festejos, el diputado nacional y presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, aprovechó para posicionar a Santilli en la carrera hacia 2027. Consultado sobre su futuro político, Santilli esquivó la respuesta directa: "Yo convoco a todos los que quieran el cambio...".

Pero antes de que continuara con rodeos, Ritondo intervino: "Él no te lo va a decir. Yo sí te lo digo: es nuestro candidato a gobernador de la Provincia". Este gesto político generó un fuerte indicio del armado territorial y mediático que podría consolidarse en los próximos años dentro de la provincia de Buenos Aires, proyectando a Santilli más allá de su banca actual.

El triunfo inesperado y su vínculo con Milei

Hoy, a solo horas de conocerse la victoria, Santilli destacó la importancia de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, que logró revertir la derrota de más de 13 puntos sufrida en la elección provincial de septiembre. "La sociedad de la provincia de Buenos Aires decidió ir hacia adelante. El triunfo es del Presidente. Yo solo fui el que estuvo ahí para plasmar ese camino y esa interfaz entre la sociedad y el Presidente", señaló.

El legislador admitió su sorpresa por el resultado: "Nuestra tarea era descontar para poder lograr un triunfo nacional. En la provincia de Buenos Aires cada punto implica 0,4, entonces si vos estabas 14 puntos abajo, era un montón lo que había que descontar".

Santilli enfatizó: "Ganaron los bonaerenses con los resultados de los comicios; son todos los ciudadanos de la Provincia que quieren vivir de una manera distinta, que entienden que ir a laburar es lo que tenés que hacer desde levantándote a las 5 de la mañana".

Respecto al rol de Javier Milei, el diputado fue contundente: "Mucho es del Presidente que no claudica en llevar las ideas del cambio a la Provincia. Es de los bonaerenses y del Presidente. No me sale ahora cuál es la palabra, pero te diría alguien que logró conectar esas partes y llevar el mensaje que el Presidente".