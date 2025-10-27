Entrevista GLP. Aristimuño perdió por más de 40 puntos en Coronel Rosales: "Vive en una realidad paralela"
La performance electoral de Fuerza Patria volvió a ser contundentemente adversa en Coronel Rosales, por segunda vez en menos de dos meses, y el intendente Rodrigo Aristimuño quedó en el centro de fuertes críticas. "La ciudad está inundada de materia fecal, no se puede transitar una calle, y no hace nada para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Encima, los culpa por 'votar mal'", cuestionaron con indignación.