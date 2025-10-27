La gestion de Nelson Sombra tambalea en Azul, tras un nuevo revés electoral. Tal como viene reflejando GRUPOLAPROVINCIA.COM, los vecinos denuncian una ciudad deteriorada, el mal estado de las unidades sanitarias y del Hospital Pinto, una presión impositiva que asfixia al sector privado y la creación de nuevas tasas municipales, mientras aseguran que el intendente "no tapó ni un pozo desde que asumió".

Frente a este escenario crítico, Juan Ignacio Furiasse, concejal electo de La Libertad Avanza, fuerza que arrasó este domingo en Azul, señaló que las localidades siguen sumergidas en problemáticas sin respuesta, las promesas de mejoras históricamente quedan incumplidas y la brecha electoral evidencia la desconexión entre el Ejecutivo y la realidad territorial.

-Juan, fue categórico el triunfo de La Libertad Avanza a nivel local: 48 frente al 33 por ciento de Fuerza Patria. ¿A qué atribuye este resultado?

Sí, la verdad que sentimos un apoyo incondicional de la ciudadanía, de las localidades. En la elección anterior, si bien también habíamos tenido un resultado positivo, muy favorable, en esta se mejoró. También mejoró la cantidad de votantes, que es muy interesante, y es un análisis que nos debíamos hacer.

Y un poco es el resultado de poner dos opciones reales, de modelos de gobierno, donde tal vez la oferta electoral no era tan amplia como la vez anterior, y la tracción de los municipios no era tan fuerte. En esta ocasión lo que se intentaba definir eran los dos modelos de país: hacia dónde queremos ir y hacia dónde no queremos ir, o hacia dónde queremos que la Argentina se conduzca y hacia dónde queremos que no se conduzca.

Crecen los reclamos vecinales por el mal estado de las calles en Azul.

Entonces, por más que había 15 posibilidades en la boleta, claramente había dos que eran potenciales ganadores. Así que se dividió en ese sentido. Estamos felices de que la gente nos haya dado nuevamente ese voto de confianza para poder respaldar y seguir impulsando estas ideas de la libertad que, entendemos, tan bien le van a hacer al país a largo plazo.

-¿Considera que los resultados confirman una fuerte reconfiguración del mapa político local, donde los liderazgos territoriales tradicionales han quedado opacados por el empuje libertario y el voto castigo hacia estas estructuras históricas?

Sí, claramente hubo un voto castigo, o por lo menos un sinceramiento de hacia dónde no. Con total honestidad, al estar discutiéndose dos modelos de país, no teníamos gran influencia desde lo local en el empuje de la campaña, más allá de alguna que otra opción para impulsar esa batalla.

Obviamente se nacionalizó y qué bueno que haya sido así, porque se entendió bien que eran dos opciones totalmente contrapuestas. Y esa discusión en las cámaras, que también tanto mal le hizo a la Argentina y que ha sido tan vidriosa, hoy se corrige con esta elección.

-Si bien fue una elección nacional, ¿cómo cree que estos números pueden impactar en la gestión local de Nelson Sombra?

Van a tener que hacer un gran análisis, una evaluación de lo que fue el resultado de la elección, porque claramente en la anterior, en la desdoblada, donde ellos traccionaban desde lo territorial, les fue mal pero relativamente bien, porque perdieron pero no hicieron un papelón, a diferencia de esta vez que el margen fue muchísimo mayor para La Libertad Avanza.

Nelson Sombra, intendente de Azul.

Creo que eso les ha dejado de alguna manera un mensaje del elector, donde ya la cuestión ideológica pasa a segundo plano y hay que hacer un análisis sumamente político, porque la diferencia fue grande y si hay algo que es imposible de cuestionar es el conteo de los votos.

-Y desde la derrota de septiembre a esta parte, ¿hubo alguna reflexión por parte del Ejecutivo local o todavía están a la espera de eso?

Ha intentado dar algunas muestras de corregir, sobre todo con las localidades. En la primera sesión ordinaria presentó un presupuesto participativo para las localidades, pero lo que pasa es que las localidades están sumergidas en millones de problemáticas sin respuesta durante muchísimo tiempo. La política siempre ha venido prometiendo mejorar, históricamente hace eso: ante una nueva elección promete, pero nunca cumple.